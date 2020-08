Date de publication: samedi 29 août 2020 7:09

Mikel Arteta dit que gagner le Community Shield avec Arsenal peut leur donner confiance pour la saison à venir.

La saison dernière a été une déception pour Arsenal en championnat, car ils ont terminé en dehors des places européennes. Cependant, ils ont veillé à ce qu’il se termine sur une bonne note en remportant la FA Cup – se qualifiant ainsi pour le Community Shield.

Et quatre semaines après avoir guidé Arsenal vers la victoire en finale de la FA Cup, Arteta a remporté une autre pièce d’argenterie à Wembley.

Arsenal a converti toutes ses pénalités pour vaincre Liverpool lors d’une fusillade après la fin du match 1-1.

«Je suis tellement heureuse», a déclaré Arteta à BT Sport. «Je connaissais le défi auquel nous étions confrontés aujourd’hui.

«Merci aux joueurs pour l’effort et la performance.

«Le courage de l’équipe [was the most pleasing thing], à quel point nous étions agressifs sans le ballon et pour briser la pression de Liverpool. Je savais qu’en seconde période nous souffririons.

«Cela génère de la conviction, pouvoir affronter une équipe comme celle-ci dans une finale me rend heureux.»

Aubameyang «proche» d’un nouveau contrat

Pierre-Emerick Aubameyang s’est à nouveau montré décisif, marquant le premier but d’Arsenal et son penalty gagnant.

Arteta a déclaré qu’Arsenal était «sur le point» d’accepter un nouveau contrat avec leur capitaine – qui était une fois de plus réticent à commenter son propre avenir – après avoir expliqué comment il avait franchi le cap contre Liverpool.

« Grands matchs, grands moments, grands joueurs », a déclaré Arteta à propos d’Aubameyang. «Il a très bien répondu à ce genre de pression.

«Il a été magnifique lors de la finale de la FA Cup et pareil aujourd’hui.»

Aubameyang lui-même avait admis juste avant que c’était une période «excitante» pour être un joueur d’Arsenal.

«Nous allons voir ces jours-ci», a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il renouvellerait son contrat. «Aujourd’hui, nous remportons le trophée, c’est tout.

«Nous nous améliorons. Il y a encore du travail à faire mais je suis vraiment heureux et c’est une période passionnante pour être un joueur d’Arsenal. «