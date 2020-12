“J’attendais ces bons résultats d’Oviedo car ils ont un entraîneur de premier plan dans la catégorie”, a déclaré Álvarez, faisant référence à Natxo Lezkano: “C’est un entraîneur de premier ordre, l’un des meilleurs LEB Oro de ces dernières années. Il gère une équipe très intéressante, avec un mélange de joueurs vétérans et de jeunes tueurs, avec des scores élevés dans leurs universités. Et surtout, cette équipe a le cachet défensif de Nacho ».

Arturo Álvarez n’a aucun problème à réaliser des analyses individuelles du rival: «Pour une autre année, Arteaga est le roi de la peinture, je ne le vois pas vieillir. Choose Brown et Micah Speight ont beaucoup de points à gagner. Et Harald Frey a parcouru un long chemin. Oviedo a beaucoup de talent et avoir recruté le meilleur joueur asturien ces derniers temps lui donne un plus, comme on le voit à Orense ou contre Valladolid, avec ses triplés décisifs ».

L’entraîneur asturien prévoit un match «difficile, égal», typique d’une Ligue «dans lequel n’importe qui peut surprendre n’importe qui, même si nous sommes deux équipes avec des dynamiques différentes. Oviedo a remporté ses trois derniers matchs et nous les avons perdus ». Álvarez assure que, malgré l’aide du conseil municipal et de la communauté autonome, Palencia souffre également des effets de la pandémie: «Nous avons dû réduire le budget de 40%. Malgré cela, nous avons signé des acteurs importants du marché et nous sommes en train de coupler ».

Concernant les aspirations de l’équipe, Álvarez souligne que «la réalité dit qu’il existe d’autres modèles qui sont plus longs et avec plus de pression, mais nous n’allons rien abandonner. Pour le moment, nous voulons atteindre sept ou huit victoires pour entrer dans la deuxième phase ».

Pour ce faire, il a incorporé un nouveau joueur cette semaine, l’attaquant de puissance Bryce Douvir, qui a joué pour Liberbank Oviedo lors de la saison 2018-19, mais qui ne pourra pas faire ses débuts à Pumarín.

Conscient des plaintes de l’entraîneur de Valladolid concernant les conditions de Pumarín, Arturo Álvarez est ironique: «Si on commence à parler de froid, on peut parler de moins dix degrés au centre sportif Rioturbio, à mon époque à la Villa de Mieres. Mais il est vrai que nous devrions tous avoir des installations décentes ».

Pendant ce temps, Natxo Lezkano a toute l’équipe à sa disposition pour cet après-midi. L’entraîneur local, satisfait de la performance de son équipe, prévient: “Palencia est une grande équipe de premier niveau, dont à la fin de la Ligue ils joueront les barrages”.