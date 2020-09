Arturo Vidal et l’Inter Milan sont déjà parvenus à un accord. Le Chilien a sur la table un contrat de deux ans au rythme de six millions net par saison, selon La Gazzetta dello Sport a rapporté mardi. En ce moment, les agents du joueur sont en pourparlers avec Barcelone pour négocier son départ, puisqu’il lui restait encore un an de contrat avec l’équipe du Barça.

Arturo Vidal était à l’agenda de l’Inter Milan depuis longtemps. Son entraîneur, Antonio Conte, avait identifié le joueur de Barcelone comme l’un des renforts dont il avait besoin pour la saison prochaine. Malgré la défaite en finale de la Ligue Europa, l’Italien a rencontré le conseil d’administration et il a été décidé de continuer à parier sur lui sur le banc, donc son projet est allé de l’avant, avec Vidal – qu’il avait déjà eu sous ses ordres. à la Juventus – à l’horizon.

Maintenant, le club et le joueur se sont assis pour négocier et ont déjà atteint un accord de deux ans – plus la possibilité d’en étendre un autre – et un jeton de six millions d’euros nets par saison. Les agents chiliens doivent maintenant s’entendre sur la manière de quitter Barcelone, quelque chose qui doit être produit au prix le plus bas possible afin de conserver ce record.

Le club du Barça voulait gagner de l’argent avec la vente d’Arturo Vidal et ils n’étaient pas disposés à lui donner la lettre de sortie gratuite avec plusieurs clubs se faisant passer pour l’ancien Bayern et la Juventus, entre autres. Cependant, étant donné les circonstances et que Ronald Koeman ne l’a pas, on s’attend à ce qu’ils ne mettent pas beaucoup d’obstacles à son départ. Gardez à l’esprit que Barcelone Il lui convient d’entretenir de bonnes relations avec l’Inter, compte tenu de l’intérêt du Barça pour l’attaquant argentin Lautaro Martínez.