Arturo vidal il s’est aventuré sur son compte “ Instagram ” pour l’expulsion dans laquelle il a joué lors du duel Inter-Real Madrid (0-2) qui a laissé son équipe sans la capacité de réagir dans un duel dans lequel une bonne partie de son avenir était en jeu dans le Champions.

26/11/2020 à 09:54 CET

SPORT.es

L’ancien joueur du Barça a mis en ligne une émoticône sur son compte avec un visage et des poings en colère pour exprimer son dégoût pour ce qui s’est passé. Enragé par une prétendue infraction, Arturo vidal il a commencé à se disputer avec l’arbitre, qui ne voulait pas entrer en discussion avec le Chilien et lui a montré deux cartons jaunes consécutifs qui ont conduit à son expulsion.

Des images ultérieures ont montré un ‘Roi ArturoEn colère, qui a déchargé sa colère en donnant un coup de pied sur une toile publicitaire de la Ligue des champions à côté des escaliers qui donnent accès aux vestiaires. Finalement, il a pris le chemin des vestiaires accompagné d’un membre du staff technique interista.

Maintenant, Vidal il manquera au moins le prochain match de l’Inter en Ligue des champions contre le Borussia Moenchengladbach, même s’il pourrait recevoir un penalty plus sévère de l’UEFA.

Avec mercredi dernier, c’est la troisième fois Arturo vidal est expulsé en Ligue des champions, dont deux dans des crashs contre le Real Madrid. Poursuivant les aspects statistiques de l’expulsion, le milieu de terrain chilien a vu chacun des cartons rouges avec une équipe différente: le Bayern Munich, le Barça et l’Inter.

Et dans ce classement rien de positif, il égale deux autres footballeurs également connus pour leur tempérament sur le terrain: Zlatan Ibrahimovic (Inter, Juventus et PSG) et Patrick Vieira (Arsenal, Inter et Juve).

Tel est le message de Arturo vidal Sur Instagram: