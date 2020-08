Arturo Vidal et Lionel Messi pourraient quitter Barcelone cet été (.)

Arturo Vidal a frappé à Barcelone en affirmant que le club n’avait que « 13 joueurs professionnels » et n’avait pas réussi à constituer une équipe compétitive.

Le Barça cherche à vendre Vidal cet été, tandis que le club se bat également pour garder Lionel Messi alors que l’Argentin fait pression pour un transfert gratuit à Manchester City.

La saison de Barcelone s’est terminée dans l’embarras plus tôt ce mois-ci car ils ont été expulsés de la Ligue des champions après une défaite 8-2 contre le Bayern Munich.

Et Vidal pense que Barcelone «doit changer beaucoup de choses» pour rattraper ses rivaux.

« Barcelone a fait des choses qui ne cadrent pas avec une équipe au plus haut niveau », a déclaré Vidal à la chaîne YouTube de Daniel Habif.

«En fin de compte, vous vous en rendez compte lorsque vous faites face à une équipe organisée, une équipe qui a une mentalité gagnante, avec des joueurs qui sont physiquement préparés et qui ont un plan de match très solide.

Arturo Vidal dit que Lionel Messi n’a pas été aidé par le conseil d’administration de Barcelone (Icon Sport via .)

«Cela fait des ravages lorsque vous êtes faible dans la tête et en énergie, cela nous est arrivé.

«Barcelone doit d’abord changer sa façon de penser parce que le football a beaucoup évolué. L’ADN est laissé pour compte et d’autres équipes s’améliorent sur d’autres aspects.

«De nos jours, le football est plus physique, plus une question de force et de vitesse, et la capacité technique peut parfois venir en deuxième position.

«Barcelone doit changer beaucoup de choses.

«Un club, que je pense être le meilleur du monde, ne peut pas avoir 13 joueurs professionnels et les autres jeunes.

«Non pas parce qu’ils ne méritent pas d’être là, mais ils doivent rivaliser avec les meilleurs et avec qui doit jouer.

Arturo Vidal admet qu’il souhaite rejoindre la Juventus cet été (.)

«Chaque club compte 23 joueurs qui se battent pour une place, s’améliorant et s’améliorant chaque jour.

«Mais quand ils ne progressent pas, quand vous pensez que vous pouvez toujours gagner avec votre ADN, c’est là que vous vous trompez.

«Il y a beaucoup de bons joueurs. Nous avons Messi, qui est le numéro un et est un extraterrestre, mais il a besoin d’aide.

«Il a besoin de joueurs qui améliorent l’équipe et qui obtiennent de meilleurs résultats.»

Vidal n’a d’ailleurs pas caché sa volonté de rejoindre la Juventus cet été, désormais dirigée par son ancien coéquipier de la Juve, Andrea Pirlo.

« C’est spectaculaire qu’il soit devenu l’entraîneur de la Juventus », a déclaré Vidal.

«S’il était incroyable en tant que joueur, imaginez-le en tant qu’entraîneur.

«Il a une vraie vision du sport que très peu d’entre eux ont jamais eue dans le football, donc je pense qu’il peut très bien faire.

«Pirlo est aussi une personne merveilleuse, donc je ne peux qu’imaginer qu’il sera un excellent entraîneur.

« Nous avons passé quatre ans ensemble et avons remporté la Serie A quatre fois, donc s’il m’appelait, je serais heureux. »

