Après ne pas avoir entré l’appel au début, Marco Asensio était celui choisi par Luis Enrique pour remplacer Ansu Fati. Le joueur du Real Madrid a assisté aux médias pour analyser la réunion qui mesurera Hollande Oui Espagne dans le Johan Cruyff ArenA.

Les sensations

«Les sensations sont bonnes. C’est un processus très long qui prend du temps pour gagner en confiance. Je me sens beaucoup mieux et peu à peu les choses iront mieux ».

Pourcentage

“Je ne peux pas le dire. En ce moment je suis à 100%, mais pour atteindre mon niveau maximum il me reste un peu. Il faut être patient et dans les prochains matchs on pourra voir un meilleur niveau ».

Pression

«Je sais où je suis. Tout dépend de la façon dont vous prenez cette pression. Au final, quand je me suis blessé, mon seul objectif était de revenir pareil ou mieux et je sais que les bons moments vont venir ».

Moment émotionnel

«Chaque fois qu’il n’y a pas de résultats positifs, ce ne sont pas des moments agréables, mais voici une autre dynamique. Nous avons trois très beaux matchs et nous nous concentrons sur l’équipe nationale ».

Un examen

«Pour nous, c’est pratiquement un match officiel. C’est ainsi que nous y faisons face ».

De retour avec l’Espagne

«Chaque fois que l’entraîneur vous fait confiance, c’est très important. Je suis très content d’être ici. Pour moi, c’est toujours très spécial d’être avec l’Espagne ».

Retour en Hollande

«C’est comme mon deuxième pays. La moitié de ma famille est de Hollande. Pour moi, c’est très important. Cela me rappelle de bons souvenirs de jouer ici. Au final, j’ai du sang néerlandais et bien sûr je me sens un peu d’ici. Chaque année, j’essaye de venir rendre visite à ma famille et demain nous essaierons de bien jouer et de gagner ».