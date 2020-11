Avec une exposition monumentale de football Iago Aspas, Le Celta est revenu à Balaídos contre Grenade (3-1) dans un match qui a clairement dominé, mais n’a condamné que dix minutes avant la fin.

C’est la première victoire de l’Argentin Eduardo Coudet en tant qu’entraîneur de l’équipe galicienne.

Celta a capturé le style que Coudet veut: dominance avec de longues possessions, intensité de la pression. Il ne lui manquait que de but, un malheur qui hante l’équipe depuis le début de la saison. Son manque de punch est troublant.

Les habitants ont enfermé Grenade dans les premières minutes. Avec des lames stellaires, moteur omniprésent de leur équipe, l’équipe galicienne a créé trois grandes chances dans les vingt premières minutes. Mais il n’en a vérifié aucun.

Santi Mina a échoué le premier dans un heads-up contre Rui Silva, peu de temps après, Nolito a raté un tir depuis une position confortable à dix mètres du but et Hugo Mallo n’a pas non plus frappé un tir clair qui a dégagé avec un Rui Silva étiré. Les trois opportunités sont nées aux pieds d’Aspas.

Grenade a résisté au départ impétueux de Celta, en partie à cause des arrêts de Rui Silva, qui a rejeté chaque balle qui apparaissait dans sa zone, comme un tir empoisonné d’Olaza.

Le plan de l’équipe de Diego Martínez était d’attendre et de riposter. Et ça a marché. Au milieu de la première mi-temps, une défaite de Denis Suárez sous la pression de Machís a pris Celta hors de propos, Milla a inventé une grande longue passe et Luis Suárez a battu Tapia en course. La contre-attaque s’est terminée par une belle vaseline contre Rubén Blanco.

Le but de Grenade n’a pas désarmé le Celta, qui réagi immédiatement avec une belle attaque qui est passée par Denis Suárez, Santi Mina, Aspas, Olaza et Nolito; une action collective avec la précision d’un crayon qui s’est terminée par un centre d’Olaza et le but de Nolito.

L’équipe galicienne, qui avait la possession du ballon et a donné le rythme, a poursuivi son harcèlement avec un lancement de Brais que Rui Silva a rattrapé. Mais sa domination était stérile.

Plus simple a fait la Grenade, qui avec une contre-attaque près de la pause, il a touché le deuxième but. Après avoir récupéré le ballon dans leur champ, cinq joueurs se sont précipités vers le but galicien pour une double chance, un tir de Neva que Rubén Blanco a dégagé et un autre à bout portant de Molina. Ce n’était pas la seule peur pour Celta. Un tir croisé de Milla a clôturé la première mi-temps.

Le Celta a maintenu le commandement du match après la pause, bien qu’ils aient également continué avec leur manque alarmant de visée. Il a concentré trois grandes occasions en une demi-heure. Santi Mina a été contraint d’achever une tête de Hugo Mallo; Arrivé seulement par derrière, Tapia a été projeté très haut; et Nolito a gaspillé une bonne aide d’Aspas dans la région.

La Grenade ne s’est même pas approchée une seule fois sur la zone galicienne et Celta n’a certifié le retour que dans les dix dernières minutes, moments où Aspas est réapparu, à nouveau décisif avec son déséquilibre en un contre un, ses passes décisives qui sont d’un demi-but, un pour Baeza et un pour Beltrán, deux buts qui égalent une victoire que l’équipe galicienne n’avait pu réaliser depuis un peu plus de deux mois.

3 – RC Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Mur; Brais Méndez (Aidoo, min. 92), Denis Suárez (d’accord, min. 74), Nolito (Baeza, min. 74); Santi Mina (Beltrán, min.83), Aspas.

1 – CF de Grenade: Rui Silva; Foulquier (Quini, min.75), Vallejo (Soro, min.82), Germán Sánchez, Duarte, Neva; Herrera (Gonalons, min. 59), Milla; Luis Suárez (Soldat. Min. 60), Machís, Molina (Portes, min. 46)

Buts: 0-1, m.25: Luis Suárez. 1-1, m.27: Nolito. 2-1, m 81: Baeza. 3-1, m.85: Beltrán.

Arbitre: Díaz De Mera (école castillane La Mancha). Il a expulsé le joueur Celta Okay (min. 97). Celta a averti Murillo (min. 20), Tapia (min. 45), Olaza (min. 92) et Hugo Mallo (min. 95); et Foulquier (min. 52), l’entraîneur Diego Martínez (min. 72) et Soldado (min. 95), de Grenade.

Incidents: Match correspondant à la onzième journée de la Ligue de Santander disputé au stade Abanca Balaídos. Une minute de silence a été observée à la mémoire de Diego Armando Maradona.