Mis à jour le 29/10/2020 à 18:17

Voulez-vous qu’on vous raconte une histoire d’horreur? Voulez-vous faire peur à quelqu’un ce 31 octobre? Des milliers de personnes dans le monde célèbreront Halloween de leur domicile en se rencontrant sur le Web avec leurs amis. Même la plupart ont déjà préparé leur costume à être montré devant les caméras. Mais maintenant Google ajoutez de nouvelles fonctions dans votre assistant vocal pour passer une journée spectaculaire.

Ce sont les commandes vocales pour Halloween 2020. Il n’est pas nécessaire de mettre à jour ou de télécharger un programme pour les activer ou les faire apparaître sur votre téléphone portable. Dites simplement “Ok Google” pour commencer à profiter du spectre complet Google s’est préparé pour le Jour des sorcières.

REGARDEZ: Voir l’astuce pour fusionner deux emojis dans WhatsApp: étape par étape

Pour ce faire, vous devez effectuer les étapes suivantes dans l’assistant vocal afin d’être surpris par ce que vous entendez ce 31 octobre:

Vous pouvez dire “Ok Google, dis-moi un poème d’Halloween” et l’assistant fera son travail. Mieux encore, chaque fois que vous le demanderez, il vous racontera une histoire différente. Vous pouvez également dire “Ok Google, fais un son effrayant »Et l’assistant émettra des sons fantomatiques pour que vous effrayiez l’un de vos amis. De cette façon, Google vous racontera une histoire d’horreur. (Photo: Google)

La société Mountain View a non seulement mis à la disposition de tous les utilisateurs la possibilité pour l’assistant vocal de vous raconter ou de raconter des histoires, mais vous pouvez également jouer avec un fantôme en 3D pendant que vous effectuez vos activités.

Pour pouvoir invoquer le fantôme, vous devez ouvrir Google Chrome sur votre téléphone portable. Après cela, vous devez taper Halloween dans le moteur de recherche. À ce moment-là, faites défiler vers le bas et vous verrez un fantôme. Cliquez à l’endroit où il est dit: Voir dans votre espace. Lorsque vous le faites, cliquez sur “Voir en 3D” et vous obtiendrez Google pour accéder à la caméra du téléphone portable. À ce moment-là, allez dans un endroit ouvert et vous pourrez positionner le fantôme et même prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Apprenez à activer les animaux 3D de Google

L’astuce de Google pour prendre une photo avec un lion et d’autres animaux dans votre maison

EN SAVOIR PLUS SUR GOOGLE