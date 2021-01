Le légendaire constructeur automobile britannique Aston Martin a annoncé ce lundi qu’il revient cette année sur les circuits de Formule 1, avec quelques voitures qui seront conduites par Sebastian vettel et Balade Lance.

Soixante ans après sa dernière course, la marque de luxe de Gaydon rugira à nouveau sur l’asphalte lors du Grand Prix de Melbourne, en Australie, qui se tiendra le 21 mars.

Les couleurs de la nouvelle voiture et d’autres détails sur le “ Aston Martin Formula One Tea ” seront révélés en février, comme l’ont rapporté ce lundi les responsables dans un communiqué.

Ces dernières années, la marque britannique a participé à diverses courses sportives, avec des victoires dans des événements tels que les 24 Heures du Mans, et a été le principal sponsor de la société Red Bull Racing.

Cependant, il comprend que la Formule 1 a un attrait et une valeur inégalée pour n’importe quelle marque, c’est pourquoi il a décidé de revenir maintenant “à l’élite de la F1 en tant que constructeur”.

“C’est un sport véritablement mondial avec un large public qui, selon nous, peut aider à relancer la marque et à accroître encore son attrait dans le monde”, a expliqué le PDG d’Aston Martin, Lawrence Stroll.

Le gérant s’est engagé à établir une relation étroite entre les fans et la nouvelle équipe, en transférant «l’expérience de l’équipe sur la grille» vers «tous les canaux de leurs réseaux sociaux» et vers «un nouveau site internet», créé «spécifiquement pour cette grande aventure».

“Nous avons eu presque un an de préparation pour arriver à ce point et nous sommes impatients de voir la réaction des fans lorsque nous dévoilons enfin notre nouvelle identité d’Aston Martin Formula One Team », a ajouté Otmar Szafnauer, PDG et directeur de l’équipe.

Cela se produira en février, lorsque l’Allemand Sebastian Vettel, quatre fois champion de Formule 1, et le Canadien Lance Stroll, enfileront la combinaison de l’équipe Aston Martin.

«Nous avons certains des esprits les plus créatifs du secteur, une véritable mentalité de porteur de ballon et la volonté qui nous ont apporté de si bons résultats au fil des ans, nous avons donc toutes les raisons d’être enthousiasmés par ce tour. à F1 », a conclu Szafnauer.