Vendredi 15 janvier 2021, p. 9

Londres. Arsenal n’a pas pu passer d’un nul vierge (0-0) à domicile dans le classique contre Crystal Palace, lors de la 18e journée de Premier League, tandis qu’Aston Villa a reporté un autre match en raison d’infections à Covid et ne pourra pas jouer. contre Everton dimanche.

Avec l’égalité, Arsenal a ajouté 24 points et est resté à la onzième position, avec une unité de plus que Cristal, qui est à la 13e place, mais surtout, ils ont coupé une belle séquence de quatre victoires, toutes compétitions confondues. .

Arsenal a perdu huit points derrière les places de la Ligue des champions. Il continue de payer les effets de ce qui a été son pire départ depuis la saison 1974-1975.

Juste avant Noël, Arsenal n’était qu’à quatre points au-dessus de la zone de relégation. Sa marge est désormais de 12 unités par rapport à la zone rouge du classement, ce qui montre sa progression et donne une pause à la fois à l’équipe et à son entraîneur, l’Espagnol Mikel Arteta.

Le jour 18 de la ligue anglaise se joue divisé entre cette semaine et la suivante. Mercredi, Manchester City a battu Brighton 1-0 et s’est classé troisième du classement, un point derrière Liverpool (2e) et quatre derrière le leader Manchester United, qui disputent leurs matchs correspondants à cette date le lendemain, contre Burnley (jeudi 21) et Fulham (mercredi 20), respectivement.

Un emploi du temps difficile

Aston Villa doit faire face à un puzzle de calendrier en raison du report de son match de dimanche contre Everton, car plusieurs de leurs joueurs sont restés isolés après avoir été testés positifs pour Covid-19.

Le club de Birmingham avait déjà été contraint d’aligner une équipe de jeunes à domicile lors de leur match de Coupe d’Angleterre contre Liverpool la semaine dernière, avec une défaite difficile (4-1), après neuf joueurs et cinq membres de l’équipe. le technicien testera positif.

Le match contre Everton avait été déplacé de samedi à dimanche pour donner au club le temps de récupérer certains de ses éléments malades, mais avec plusieurs autres joueurs infectés, le Premier ministre a accepté de reporter le duel.

Le match à domicile d’Aston Villa contre Everton, qui devait avoir lieu le dimanche 17 janvier, a été reporté par le conseil d’administration du premier ministre, a déclaré l’instance anglaise.

L’équipe entraînée par Dean Smith aura trois matchs derrière la plupart de ses principaux rivaux après la prochaine série de matchs de ce week-end. L’un des matchs, à domicile contre Newcastle, aura lieu le 23 janvier.