Après un double balayage des Oakland Athletics samedi, les Astros de Houston ont tenu bon à la date limite des échanges lundi avant une série de trois matchs contre les Rangers du Texas en visite, qui devrait commencer mardi.

Houston s’est rapproché à moins de deux matchs dans la colonne des défaites d’Oakland, première place de la Ligue américaine de l’Ouest. Avec un certain nombre de contributeurs vétérans prêts à revenir de la liste des blessés, les Astros n’ont pas renforcé leur liste.

“Nous n’allions pas faire un mouvement juste pour faire un mouvement”, a déclaré le directeur général d’Astros, James Click. “Nous allions faire un pas si nous pensions que cela nous mettrait dans une meilleure position pour gagner une Série mondiale.”

L’inactivité des Astros à la date limite des échanges a tourné la page sur une semaine impaire pour le club. Houston a reporté quatre matchs au cours des sept premiers matchs programmés de son homestand, avec deux matchs contre les Angels de Los Angeles anéantis par l’ouragan Laura.

Houston a eu un match contre l’Athletics reporté par une manifestation coordonnée, et la finale de la série a été perdue lorsqu’un membre du groupe itinérant de l’Athletics a été testé positif au COVID-19.

Ce dernier match contre l’Athletics n’a pas encore été reprogrammé, et les Astros gardent l’espoir qu’ils ne seront pas obligés de jouer ce match à Oakland après avoir déjà eu l’un de leurs deux matchs reportés contre les Angels reportés pour Anaheim le 5 septembre.

De plus, la série contre les Rangers reste dans la balance alors que les Astros attendent les résultats des tests de dimanche.

“De toute évidence, cela ajoute un peu de ride là-bas”, a déclaré Click. “Nous donnerions définitivement la priorité à l’avoir ici. L’idée d’avoir à jouer un match à domicile supplémentaire sur la route comme nous devons déjà le faire avec (les Angels) sape définitivement une partie de l’avantage du terrain.

“De toute évidence, la sécurité des joueurs et du personnel, aussi bien les A que les nôtres, est primordiale, nous allons donc nous occuper de ce à quoi nous devons faire face pour obtenir ce match, mais de toute évidence, ce serait formidable de l’avoir ici à Houston. . “

Le gaucher Framber Valdez (3-2, 2,35 mpm) commencerait le match d’ouverture de la série pour Houston mardi. Il a enregistré un sommet en carrière de 11 retraits au bâton lors de son départ précédent, accordant quatre points sur six coups sûrs et deux marches en sept manches dans une victoire de 11-4 contre les Angels de Los Angeles le 24 août.

Valdez a remporté chacun de ses trois départs précédents, affichant une MPM de 2,61 tout en marquant 21 retraits au bâton en 20 2/3 de manches avec des adversaires frappant juste .288 contre lui. Valdez a une fiche de 0-2 avec une MPM de 10,50 en quatre apparitions en carrière (un départ) contre les Rangers, chaque sortie ayant lieu la saison dernière.

Les Rangers devraient accompagner le droitier Luis Garcia (0-1, 5,40 MPM) en ouverture. Garcia, un vétéran de huit ans, a fait six apparitions cette saison, le tout en soulagement, et il a dépassé une manche en une seule de ces sorties.

Le droitier Jordan Lyles (1-3, 9.25 ERA) devrait suivre Garcia jusqu’au monticule.

Lyles, une sélection de premier tour des Astros lors du repêchage de 2008, a passé ses trois premières saisons à Houston et a compilé un dossier de 14-29 et une MPM de 5,35 en 72 apparitions (65 départs).

Lyles s’est disputé à sa première saison avec les Rangers, abandonnant au moins trois points mérités à chacun de ses cinq départs tout en affichant une MPM de 10,07 et en accordant une OPS de 1,018 à ces sorties.

Lyles a fait deux apparitions (un départ) contre sa première organisation et est 1-0 avec une MPM de 2,16 dans sa carrière. En lançant pour les Milwaukee Brewers le 3 septembre dernier, Lyles a accordé deux points sur six coups sûrs avec deux retraits au bâton en 6 1/3 manches dans une victoire de 4-2 sur les Astros en visite.

Les Rangers ont absorbé leur quatrième défaite consécutive en série dimanche en abandonnant le match en caoutchouc d’une série de trois matchs contre les Dodgers de Los Angeles en visite. Le Texas a occupé la deuxième place de l’AL West le 15 août, mais a depuis abandonné 12 des 14 matchs pour ne plus être disputé.

Cette chute du classement a fait des Rangers des vendeurs à la date limite des échanges, et le Texas a largué un trio de vétérans lundi: le gaucher Mike Minor (à l’athlétisme) plus le troisième but Todd Frazier et le receveur Robinson Chirinos (tous deux aux Mets séparément. offres).

– Médias au niveau du champ