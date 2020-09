Le droitier Luis Garcia tentera de faire aux Oakland Athletics ce que le gaucher Jesus Luzardo a fait aux Astros de Houston plus tôt cette saison lorsque les jeunes lanceurs se battent mercredi soir lors du quatrième match de la série de confrontation de la Ligue américaine de l’Ouest à Oakland.

Les A (25-15) ont remporté deux des trois premiers du set de cinq matchs, ce qui leur a permis d’augmenter leur avance dans l’AL West à 4 1/2 matchs avec moins de trois semaines à jouer en saison régulière.

Oakland a pris cinq des huit jusqu’à présent dans la série de la saison.

Garcia (0-0, 2.08 ERA) tentera de garder les espoirs vacillants des Astros vivants lors de son premier départ dans la ligue majeure.

Le joueur de 23 ans a brillamment lancé l’enclos des releveurs lors de ses débuts dans les ligues majeures vendredi contre les Angels de Los Angeles, n’accordant qu’un seul point et un coup sûr en 4 1/3 de manches dans une défaite de 6-5.

Garcia sera soutenu par une puissante chauve-souris qui a disparu récemment avec la réintégration mardi d’Alex Bregman de la liste des blessés. Le joueur de troisième but vedette n’a joué que lors du premier match du match double de mardi, avec une fiche de 0 en 3 avec deux retraits au bâton et une marche.

Les Astros (22-21) espèrent également récupérer Jose Altuve (entorse au genou) cette semaine. Il est éligible pour être retiré de la liste des blessés dimanche, et le manager de Houston, Dusty Baker, a indiqué mardi que son joueur de deuxième but hors pair semble se diriger vers cette transaction.

“Il a couru aujourd’hui et avait l’air plutôt bien”, a rapporté Baker. “Il avait l’air vraiment bien, en fait. Son mouvement immédiat était bon. Le mouvement latéral autour des bases est encore, vous savez, quelque chose à désirer un peu, mais nous ferons plus de cela (mercredi). Je vais dire vous, nous sommes très heureux où il en est en ce moment. “

Garcia a une chance de reproduire un exploit d’Oakland que Luzardo a enregistré plus tôt cette saison lorsqu’il a battu les Astros pour sa première victoire dans la ligue. Le joueur de 22 ans a limité Houston à deux points et cinq coups sûrs en 5 2/3 manches dans une victoire de 7-2 à domicile le 9 août.

Luzardo (2-2, 4,23) a mené 1-0 avec une MPM de 3,12 en deux affrontements en carrière avec les Astros, dont un en tant que partant.

Dans sa quête pour mettre fin à une séquence de deux défaites consécutives, Luzardo bénéficierait du type de performance que Khris Davis a réalisé de nulle part lors de la victoire 4-2 d’Oakland lors du premier match du match double de mardi.

Davis, qui a été rétrogradé au statut à temps partiel, a couronné son premier circuit en plus d’un mois et a conduit en deux points pour donner un coup de pouce inattendu à la victoire.

Le manager de A, Bob Melvin, a assuré entre les matchs qu’il n’avait pas abandonné un cogneur qui il y a à peine deux saisons a claqué 48 circuits et récolté 123 points produits.

“Nous essayons de trouver les bons matchs pour le remettre en marche”, a noté Melvin. “Avec les blessures et ainsi de suite, c’est le type de gars qui peut porter une équipe. Chaque match qu’il ne joue pas me fait mal. À son crédit, il travaille très dur et se sent bien à l’endroit où son swing est en ce moment. “

– Médias au niveau du champ