MLB Baez a une ERA de 3,03 en sept saisons d’expérience en MLB | Ronald Martinez / .

Pedro Báez et les Astros se sont mis d’accord sur un contrat de deux ans, par source. L’accord est en attente d’un physique. Báez, un joueur de troisième but converti, a eu une MPM de 3,03 en sept saisons avec les Dodgers.

L’accord de deux ans entre le relève Pedro Baez et les Astros de Houston comprend une option, selon des sources à ESPN. L’accord comporte un certain nombre d’escaliers mécaniques et un rachat et devrait tomber dans la fourchette garantie de 12 à 14 millions de dollars. D’abord avec l’accord: @JorgeCastillo.

– Jeff Passan (@JeffPassan) 14 janvier 2021