“Asturies: paradis du cyclisme” est le titre du livre du photographe Santiago García, dans lequel un total de 630 photographies sont rassemblées, toutes en noir et blanc, qui reflètent une grande partie de l’histoire et des protagonistes. de ce sport des années 70 du siècle dernier jusqu’à l’an 2000.

La grande majorité des photographies sont prises dans la Principauté des Asturies, bien que celles du triomphe de Toni Rominger à Saint-Jacques-de-Compostelle, après avoir remporté le Tour d’Espagne à vélo avec l’équipe emblématique de CLAS (Central Lechera Asturiana).

Un long travail de compilation que Santiago García a réalisé animé par un groupe d’amis et de fans du cyclisme. Le livre sortira dans les prochains jours et pourra être acheté via le compte Facebook de Santiago García. La publication comprend des moments historiques du cyclisme dans notre région, ainsi que les cyclistes asturiens les plus en vue, dirigés par José Manuel Fuente, «El Tarangu». Vous pourrez y voir des images de la Vuelta a Asturias, des Valles Mineros et des scènes asturiennes qui ont été dans les différentes éditions de la Vuelta a España.