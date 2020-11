Mis à jour le 15/11/2020 à 19:37

Êtes-vous sur le point de renouveler votre ordinateur? À ses a lancé dans notre pays sa nouvelle série All in One, qui propose plusieurs modèles entièrement équipés comprenant un clavier et une souris et, en raison de leur taille, permettent d’utiliser l’espace sur le bureau.

Parmi eux, nous avons le Asus Zen AiO, qui est équipé de processeurs AMD Ryze. Il offre également la possibilité d’effectuer plusieurs tâches simultanément et en douceur. De plus, le bord d’écran presque invisible de 2 millimètres fournit des images bord à bord et un ratio écran / boîtier de 88%.

REGARDEZ: Asus lance ses ordinateurs portables ZenBook Flip S, 14 Ultralight et Pro 15: découvrez leurs fonctionnalités

«Ce modèle vous plonge dans des images extraordinaires et un excellent système audio qui vous permet de profiter d’une meilleure expérience de travail, et pourquoi pas, de divertissement», a déclaré CY Chen. Le dessus, grâce à son écran LED Full HD et son système d’enceintes bass-reflex.

Également Asus AiO il a deux haut-parleurs de 3 watts (W) en bas. En revanche, son écran anti-éblouissement est de 21,5 pouces, ce qui offre un rapport écran / corps de 87% et une résolution de 1920 x 1080 pixels.

FICHE TECHNIQUE ASUS AIOS: CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 387 mm × 489 mm × 164 mmPoids: 4,84 kgDisque SSD. 256 GoSystème opératif: Windows 10Mémoire: 8 GoInterface mémoire: DDR4 MHzProcesseur: Intel Core i3-10110UArchitecture: 64 bitsNoyaux: 2 noyauxFils: 4 processusLa vitesse: 2,1 GHzGPU: Carte graphique Intel UHD 620Type de mémoire: Partagé avec le systèmeÉcran: Taille 21,5 poucesRésolution: 1920 × 1080Densité de pixels: 103 pppCaméra: Connecteurs de type HDAutres: USB 2.0. USB 3.0. Bluetooth5.0. Wifi. 802.11 ac. Ethernet

VIDÉO RECOMMANDÉE

Discord, rencontrez l’application qui pourrait remplacer WhatsApp

Discord: l’application alternative à WhatsApp qui prend de l’ampleur

EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE