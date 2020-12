Mis à jour le 12/09/2020 à 22:27

À ses renouveler votre Zenbook au Pérou. Les nouveaux ordinateurs portables sont équipés de processeurs Intel Core de 11e génération et de graphiques Intel Iris Xe, ainsi que d’un certain nombre de fonctionnalités telles que la possibilité d’avoir une meilleure ergonomie lors de la rotation à 360 degrés. Pouvez-vous imaginer le transformer en tablette?

L’un des modèles à souligner est le Asus Zenbook Flip S (UX371), un ordinateur portable convertible qui ne mesure que 13,9 mm d’épaisseur et pèse 1,2 kg, mais est également équipé d’Intel EVO et du processeur Intel Core i7 de 11e génération.

REGARDEZ: Asus ROG Phone 3 est officiellement lancé: connaissez ses fonctionnalités et son prix

Sa charnière ErgoLift à 360 degrés comprend un mécanisme à plusieurs vitesses robuste qui soulève et incline le clavier à un angle de 3 degrés lorsqu’il est utilisé en mode traditionnel, permettant une saisie plus confortable et optimisant le flux d’air à l’intérieur de l’ordinateur.

Son écran tactile NanoEdge offre des images détaillées et réalistes avec des angles de vision de 178 degrés pour une collaboration facile dans de grands groupes. De même, son écran est 1W Full HD qui offre une luminosité maximale de 450 Nits, ce qui permet une autonomie de batterie allant jusqu’à 15 heures, assez même pour la plus longue journée de travail.

Également Asus Zenbook Flip S Il a une charge rapide de 60% de sa capacité en seulement 49 minutes, et la technologie USB-C Easy Charge qui permet une charge polyvalente à partir de n’importe quel chargeur standard capable de fournir entre 5 et 20V, comme un chargeur d’avion, un chargeur portable ou powerbank.

En ce qui concerne la connectivité, l’ordinateur portable dispose d’un ensemble de ports d’E / S pleine taille comprenant un port HDMI, deux ports Thunderbolt ultra-rapides et un port USB 3.2 Gen 1 Type-A. Cet ordinateur portable est à un prix estimé de S / 6 999.

FICHE TECHNIQUE ASUS ZENBOOK FLIP S. CARACTÉRISTIQUES ET PRIX

ÉCRAN: OLED 4K UHD NanoEdge avec validation PANTONEPOIDS: 1,2 kgRÉSOLUTION: 3 840 x 2 160 pointsHDR: Certification d’affichage VESAPROCESSEUR: Intel Core i7 de 11e générationMÉMOIRE PRINCIPALE: Jusqu’à 16 GoGRAPHIQUE: Intel Iris XeSTOCKAGE SECONDAIRE: Jusqu’à 1 To SSD PCIe 3.0 x4CONNECTIVITÉ: 2 x Thunderbolt 4 USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A et 1 x HDMI 2.0CONNECTIVITÉ SANS FIL: Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0AUTONOMIE: Jusqu’à 15 heures (67 Wh)PRIX: 6999 semelles

EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE