Tirage au sort de la Ligue des champions. .

Le Real Madrid, le seul Espagnol qui a commencé comme tête de série, affrontera le Atalanta italien dans les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La pire des chances était pour Barcelone, qui affrontera le PSG. Pendant, Atlético et Séville évité les rivaux les plus redoutables et affrontera Chelsea et Borussia Dortmund respectivement.

Ligue des champions, huitièmes de finale, match nul 20-21

Ceux de Ronald Koeman se croiseront donc avec le dauphin de l’an dernier et emmenés par l’ancien bleu Neymar (s’il se remet de sa dernière blessure) et par le Français Kylian Mbappé, tandis que les blancs, les seules graines espagnoles, ont eu un match abordable contre le huitième classé en Serie A.

Alors que, l’ensemble du ‘Cholo’ Simeone a évité avec Chelsea les ‘cocos’ des graines, le même que l’équipe Nervionense, qui rencontrera le Borussia Dortmund dans ces huitièmes qui vient de se passer de Lucien Favre en raison de mauvais résultats.

Légende du Borussia Dortmund Stéphane Chapuisat était la “ main innocente ” du tirage au sort cette chance a conduit à Istanbul, qui accueillera cette année la finale après avoir été remplacée par Lisbonne l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Le match aller des huitièmes de finale est prévu pour les jours 16, 17, 23 et 24 février 2021 et ceux de retour pour les 9, 10, 16 et 17 mars, tous à 21h00 (CET).