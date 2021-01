Athletic Bilbao et Barcelone face aujourd’hui, Mercredi 6 janvier dans un match reporté de la deuxième journée et clé pour stabiliser les comptes de la Ligue de Santander, un duel avec lequel ils égaliseraient les blancs dans des duels disputés. San Mamés accueille à nouveau l’une des classiques de la compétition entre deux des plus anciennes équipes et deux des trois seules à n’avoir jamais perdu la catégorie.

Une rencontre qui sera menée au coup de sifflet par Depuis Cerro Grande et qui sera retransmis en direct par Movistar LaLiga. Aussi, le jeu d’aujourd’hui Athlétique-Barça aura des commentaires en ligne minute par minute sur le site Web de OKDIARY.

Rencontre Athlétique – Barcelone clé pour commencer à voir comment les deux équipes sont vraiment classées dans le tableau. Le match reporté du dernier jour 2 placera les Catalans avec 17 matchs disputés – le même que le Real Madrid – pour les 18 que les lions auront, se mettant également à égalité avec Société réelle.

Le doute plane sur le match après les points positifs qui ont été détectés dans le staff technique de Barcelone lundi dernier. L’entraînement de mardi a été suspendu et ils attendent de nouvelles conséquences après ces premiers cas. Dans tous les cas, les culés arrivent après avoir réglé un ballon de match important contre un Huesca qu’il exigeait et qu’il n’encaissait qu’un seul but (0-1), assez pour que les Catalans reviennent sur le chemin de la victoire. Une meilleure version de Messi Même si cela Barça laissant toujours froid.

Pour sa part, dans le Athlétique des rotations notables sont attendues en raison de l’accumulation de matchs. A marqué trois points contre Elche Dans le premier match de l’année (1-0 avec un but de l’éternel Muniain), ils jouent ce mercredi contre les Blaugrana et auront à nouveau un match ce samedi, comme le Barça. Les deux, à côté du Société réelle et Madrid, jouer la semaine prochaine les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne.

Le jeu d’aujourd’hui Athletic Bilbao – Barcelone de la 2e journée de la Ligue de Santander reporté. Il sera télévisé aujourd’hui via Movistar LaLiga à partir de 21h00. et vous pourrez également consulter toutes les informations du jeu de La Ligue minute par minute sur le site de OKDIARY d’une heure avant Athlétique – Barça avec le précédent, alignements et commentaires de l’affrontement avec chaque action, objectif ou controverse.