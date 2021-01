Il Barcelone rendez-vous à San Mamés ce mercredi 6 janvier, Fête des Trois Rois, dans un jeu qui peut signifier beaucoup en termes de culé. Il Athletic Bilbao attendez avec un nouveau magicien. Marcelino Garcia Toral Il est le nouvel entraîneur des lions et fera ses débuts contre les Blaugrana dans un match qui pourrait être marqué par les points positifs détectés dans le staff technique des Catalans lundi dernier et qui a conduit à reporter même l’entraînement, mais a été laissé dans la frayeur après négatifs de toute l’équipe ce mardi.

Il Barça il veut un bon cadeau des rois et il n’y a pas mieux pour le club en ce moment que les trois points. Il semble essentiel d’ajouter pour ceux de Koeman. Le Néerlandais est toujours à la recherche de solvabilité et d’équilibre dans son effectif, également un onze qui a fini de cailler dans les multiples schémas et variantes qu’il tente de cailler, pour le moment, sans grand succès. Messi il semble retrouver progressivement son meilleur ton physique.

Culé du mois clé de janvier

Le mois de janvier présente une grande accumulation de fêtes pour les culés, comme pour le reste du matériel. Bien que pour lui Barça Il faut dire que c’est un moment clé de la saison, avec le Super Coupe à travers, mais votre seul objectif de concentration devrait être le Ligue de Santander. Celui des lions sera le premier des quatre matchs qui doivent se jouer en ce mois de janvier. Après San Mamés, visitez Los Cármenes pour Grenade, puis Martínez Valero avec le Elche (avec ceux qui ont encore reporté leur match au Camp Nou) et rejouera avec lui Athlétique déjà pleinement impliqué dans le second tour.

Obtenir le maximum de points possibles à partir de ces quatre dates, trois en tant que visiteur, semble essentiel pour définir pourquoi le Barça cette saison. Si vous gardez ces mauvais chiffres dès le premier tour, votre projection pointe vers une année de transition… et de la Ligue Europa. La réorientation du parcours dans ces jeux peut être la clé pour la dernière étape de la saison, surtout quand à la fin du mois de février le Ligue des champions et le PSG cela peut être un grave fléau.

Messi, l’espoir

Dans le Barcelone il a plein d’espoir en Leo Messi. D’abord et avant tout à court terme, votre récupération sportive. Son équipe laisse froid à chaque match mais l’Argentin semble de plus en plus au diapason. Avant le Huesca On le voyait plus lâche, plus libéré de cette pression constante qui pèse toujours sur son dos. Il a joué, déséquilibré et distribué l’aide à De Jong qui allait finalement donner la victoire culés.

A moyen terme, l’autre espoir avec Leo Messi c’est que vous finissez par choisir de continuer dans le club. Si vous deviez parier tout de suite, l’Argentin semble être plus dans le non qu’en lui-même. Le faible niveau du personnel, le manque de soutien dans les vestiaires, la grave récession de l’entité et tout ce qui a vécu cet été sont des facteurs qui jouent en faveur du non. Dans le oui il n’y a que de l’amour pour lui Barcelone et il reste à voir si cela suffit.

Marcelino comme pilule de régularité

Il Athletic Bilbao cette saison, il a perdu son adhérence. Gaizka Garitano Il n’a pas pu donner à son équipe la faim à laquelle les lions sont habitués et c’est maintenant Marcelino Garcia Toral celui qui cherchera à changer la peau de cet animal qui a besoin de se battre pour des hauteurs plus élevées. Les Bilbao arrivent avec 21 points dans leur casier, en zone médiane, après six victoires, trois nuls et huit défaites.

Commencez votre carrière de club avec autant d’histoire que le Athlétique, avant le BarceloneC’est sans aucun doute ce type de défi qui séduit et nourrit Marcelino. L’illusion prévaut à Villaviciosa, qui prétend arriver avec une grande «ambition» et s’identifier à une philosophie inébranlable à Bilbao. Les onze des lions seront un mystère dans la première version de l’entraîneur asturien qui est validé par ses derniers projets pour la communauté valencienne avec Villarreal et Valence.