Le central Unai nuñez signé ce jeudi en Ibiza la a subi le classement de l’Athletic Club (1-2) pour les huitièmes de finale du Copa del Rey du football espagnol avec un objectif dans le temps supplémentaire.

Le match est allé directement aux prolongations, après quatre-vingt dix minutes très intenses au cours desquelles l’Unión Deportiva Ibiza, de Segunda B, a marqué le premier, mais encore une fois le meilleur athlétique a émergé dans les dernières minutes pour condamner un jeu très compliqué.

L’entrée sur le terrain en seconde période de Raúl García -auteur du premier but rojiblanco-, Muniain et Williams ont été décisifs dans la victoire de l’équipe de Marcelino.

Athlétique, avec trois partants (Balenziaga, Yerai et Vencedor) dans la formation de la finale de la Super Coupe d’Espagne, il est sorti avec la leçon apprise et pressé dès le départ; en fait, il a pris l’initiative et a été le premier à approcher l’objectif de Germán.

Marcelino a décidé de faire une rotation et le gros des joueurs qu’il alignait lors de la victoire en prolongation (3-2) contre Barcelone attendaient sur le banc.

Les “ lions ” ont tenté de s’adapter rapidement au gazon synthétique, une surface que le Barça avait déjà subie, il y a un an, et le Celta, la semaine dernière. Les Catalans ont souffert pour passer le match nul (2-1) et le Vigo s’est effondré (5-2).

Ibiza a à peine atteint l’air rival, mais quand il l’a fait (min.12), il n’a pas pardonné. Javi Pérez a lancé un missile depuis l’extérieur de la surface avec sa jambe droite contre laquelle Jokin Ezkieta ne pouvait rien faire.

Le but d’Ibiza, produit d’un échec d’Unai Vencedor au départ, a contraint l’équipe basque à redoubler d’efforts en quête d’égalité.

Ils avaient Mikel Vesga (min. 22) et surtout Íñigo Lekue, (min. 39), qui a remporté la ligne de fond, mais sa passe en arrière n’a pas été profité par Morcillo dans une excellente position.

Dans la deuxième partie, deux partants réguliers à Athetic, Raúl García et Iker Muniain, sont entrés sur le terrain remplaçant Jon Morcillo et Oihan Sancet. Plus tard, Iñaki Williams se joindra, qui est entré pour «Búfalo» Villalibre.

Les changements ont été remarqués immédiatement (min. 51) avec l’en-tête de Raúl García -providentiel pour les “ lions ” comme en Super Coupe- qui a égalisé.

L’Ibiza, a traversé quelques moments de perplexité, mais a immédiatement réagi avec vousn but de Kike López (min.62), refusé pour hors-jeu positionnel de Sibo, beaucoup discuté par le céleste.

Le 1-1 semblait mener le match à la prolongation, malgré le fait que les deux équipes ont réclamé dans la section finale deux pénalités non indiquées par l’arbitre et qui auraient mérité la révision du VAR (il n’y aura pas d’arbitrage vidéo avant les huitièmes de finale de la coupe du roi).

Dans le temps supplémentaire (min.91), Unai Nuñez a émergé avec une main droite définitive de condamner l’égalité alors que tout suggérait que le passage aux huitièmes de finale allait être décidé dans le temps additionnel ou lors des tirs au but.

1 – UD Ibiza: Allemand; Morilles, Goldar, Rubén, Davo; Manu Molina, Javi Pérez (Pardo, min. 86), Javi Lara, Sergio Castel; Sibo (Ekain, min. 78), Kike López (Grima, min. 78).

2 – Club d’athlétisme: Ezkieta; Lekue, Unai Nuñez, Yerai, Balenziaga (Yuri, min. 70); Vesga, Vencedor (Dani García, min. 70), Berenguer, Morcillo (Raúl García, min. 46); Sancet (Muniain, min. 46) et Villalibre (Iñaki Williams, min. 62).

Buts: 0-1, min. 12: Javi Pérez; 1-1, min. 51: Raúl García; 1-2, min. 91: Unai Nuñez.

Arbitre: González Fuertes (Comité asturien). Il a averti Rubén, Goldar et Sibo, d’Ibiza, et Dani García, d’Athletic.

Incidents: Match correspondant aux huitièmes de finale de la Copa del Rey disputés au stade municipal de Can Misses, en gazon artificiel, sans audience dans les tribunes en raison des protocoles sanitaires du covid-19. Les joueurs d’Ibiza ont fait le couloir vers l’Athletic pour le récent titre de champion de la Super Coupe d’Espagne.