Atlas contre. Monterrey des visages sont vus (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE) dans le match du jour 1 du Tournoi Clausura 2021 de la Ligue MX ce samedi 9 janvier à 18h00 (heure péruvienne) au stade Jalisco. Suivez la minute par minute du match via Depor, ainsi que la transmission du match par le signal d’Afizzionado. Un beau match est attendu entre les deux équipes.

Les “ Rayados ” entameront une nouvelle étape sous les ordres de l’entraîneur expérimenté Javier Aguirre, qui reviendra diriger le championnat aztèque après 20 ans, lorsqu’il a fait un travail remarquable avec Pachuca, qui comprenait un titre en 1999.

Désormais, le stratège mexicain est passé par l’Espagne dans des clubs tels que l’Osasuna, l’Atlético de Madrid, le Real Saragosse, l’Espanyol et Leganés. De plus, le nouvel entraîneur du «Gang» était à Al-Wahda des Emirats Arabes Unis. Il a dirigé les équipes du Mexique, du Japon et de l’Égypte.

En raison de cette trajectoire et de cette expérience, le conseil d’administration de Monterrey a opté pour l’embauche de «Vasco» Aguirre en remplacement d’Antonio Mohamed, qui a été éliminé lors du reclassement contre Puebla lors de l’Apertura.

Où voir Atlas vs. Monterrey pour la Liga MX?

IZZI est le signal activé pour voir le match qui présentera Monterrey motivé avec l’entraîneur. En fait, l’équipe est satisfaite de l’entraîneur et cela a été noté par le défenseur chilien Sebastián Vegas.

“Nous étions endettés envers nous-mêmes pour le dernier tournoi (ils ont été éliminés en playoffs) et nous devions nous rafraîchir, penser aux choses que nous avons échoué et essayer de les corriger et cela s’est produit avec l’arrivée d’Aguirre”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Pour sa part, Atlas a un énorme mal de tête avant les débuts de Clausura, l’attaquant Julio Furch ayant subi une grave fracture à la cheville gauche. L’Argentin sera exploité et sera absent pendant une longue période.

En ce sens, DT Diego Cocca a annoncé que les «Zorros» chercheraient une alternative sur le marché. “Il faut réfléchir vite et faire attention et s’il y a un joueur qui, selon nous, peut nous aider, soyez le bienvenu et sinon, nous sommes prêts à aller sur le terrain samedi prochain”, a-t-il déclaré.

Quelle heure est Atlas vs. Monterrey pour la Liga MX?

Mexique – 17h00

Pérou – 18h00

Colombie – 18h00

Equateur – 18h00

Bolivie – 19h00

Venezuela – 19h00

Argentine – 20h00

Chili – 20h00

Paraguay – 20h00

Uruguay – 20h00

Brésil – 20h00

Espagne – 12h00 (10 janvier)

Atlas vs. Monterrey: alignements possibles

Atlas: Vargas; Barbosa, Nervo, Aguirre, Abella; Ibarra, Rocha, Malcorra, Reyes; Acosta et Correa.

Monterrey: González; Medina, Montes, Sánchez, Gallardo; Kranevitter, Meza, Rodríguez, González; Funes Mori et Pabón.

