Dimanche 8 novembre 2020, p. a10

Avec un but dans la dernière ligne droite, l’Atlas éliminé a surpris les Tigres en faisant match nul 1-1 lors de la dernière journée de Guadianes 2020. Les félins ont raté l’occasion de passer directement en championnat en restant avec 28 unités dans la sixième étape et maintenant ils seront en séries éliminatoires, tandis que les locaux se sont dit au revoir avec 14 points à la 15e place du tableau général.

Les chats ont dominé et ont ouvert le score avec un but de Luis Rodríguez (40), mais Atlas a déjoué la célébration en obtenant l’égalisation par Germán Conti (90 + 5).

André-Pierre Gignac a eu la première occasion de marquer avec un tir du côté droit qui est allé large.

Les Tigres ont changé leur plan après la blessure de Javier Aquino. L’entraîneur Ricardo Ferretti a donné une opportunité à Raymundo Fulgencio, une décision qui aboutirait plus tard au succès.

Fidèle à son style, l’équipe de Monterrey a laissé Atlas se battre pour le ballon et créer un danger en attendant la contre-attaque. Javier Correa était le joueur le plus dangereux des rojinegros lorsqu’il a réalisé des tirs perdus sur les côtés du but.

Dans un coup de fouet, les chats étaient mortels pour marquer le premier but. Raymundo Fulgencio a filtré l’aile droite et a envoyé une passe retardée pour Luis Rodríguez pour condamner avec le pouvoir.

Encore peu avant la pause, les étudiants universitaires ont tenté d’augmenter l’avantage avec un tir de Luis Quiñones, qui est passé près du poteau, et une autre attaque de Fulgencio.

Les chats ont commencé le complément avec force à l’offensive et Luis Quiñones a lancé un tir dans lequel il a raté avec une mauvaise direction. Quelques minutes plus tard, Gignac envoya une tête, mais le ballon passa haut.

Lorsque le duel a semblé clos, la controverse et un changement surprenant sont arrivés. Après que le VAR ait annulé l’expulsion de Christopher Trejo, Hugo Nervo a vu le carton rouge et a quitté les rojinegros avec 10 hommes.

Malgré l’adversité, Atlas est resté ferme jusqu’à la fin et a réussi à égaliser le score, après que Germán Conti ait enchaîné une tête sur un coup franc.

Plus tôt, Necaxa a battu Pachuca 0-1 avec un but de David Cabrera dans le temps d’arrêt à 90 + 2. Le résultat a permis aux Rayos d’atteindre 24 points, un de plus que les Tuzos, qui sont restés à la huitième place et risquent de perdre l’avantage de fermer à domicile en playoffs.

Après avoir détecté 14 infectés par Covid-19, l’équipe Hidalgo a opté pour un cadre de remplaçants et a fait ses débuts à Kevin Ortega, René López, Daniel Aceves, Franco Torgnascioli, Eduardo Mustre et Josué Gómez. Désormais, les Tuzos devront attendre le duel entre Santos et Mazatlán, où l’équipe de Guillermo Almada devra marquer par cinq buts pour arracher la maison à l’issue du match nul.