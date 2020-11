L’Atlético de Madrid a compliqué leur passage aux huitièmes de finale de la Ligue des champions en faisant match nul 0-0 à domicile contre le russe Lokomotiv Moscou, dans un monologue dans lequel ils manquaient de but qui les ont obligés à marquer en une semaine contre le champion d’Europe, l’Allemand Bayern Munich.

Comme cela s’est déjà produit à Moscou, là-bas avec un match encore meilleur que celui qu’il a joué ce soir au Metropolitano, l’Atlético n’a pas pu trouver la clé pour ouvrir la serrure russe, malgré les 25 premières minutes de harcèlement dans lesquelles Joao Félix Il avait une chance claire dès son départ, Llorente deux, et une pour Carrasco et Correa. Ils étaient tous couverts par le gardien russo-brésilien du Lokomotiv Guilherme.

Plus tard, moins fluide et un point désespéré, il a perdu contre une équipe qui l’a déjà laissé sans quatre points, ce qui aurait pu le laisser avec la passe au deuxième tour faite et le forcer maintenant à faire match nul au Bayern – auquel il a obéi, remportant le Salzbourg autrichien – et battre Red Bull pour accéder à la phase suivante.

Encore plus difficile et un panorama inattendu en début de parcours. Sans leur étoile en avant, l’Uruguayen Luis Suárez, isolé par le coronavirus, et l’Espagnol-brésilien Diego Costa, en raison d’une “thrombose veineuse profonde spontanée de la jambe droite” connue le matin du match, l’Atlético n’a pas pu profiter de ces 25 premières minutes, et puis c’était passé la ruée.

Gagner était une obligation ce soir pour l’équipe rojiblanco – qui n’avait pas non plus l’Uruguayen Lucas Torreira en raison d’un coronavirus, ni le Mexicain Héctor Herrera, le Croate Sime Vrsaljko et Manu Sánchez pour blessure, ni le Français Geoffrey Kondogbia – pour ne pas avoir été inscrit. -, et ne s’est pas plié à un rival qui a profité de l’attente abritée chez son gardien. Et que ceux de l’Argentin Diego Simeone ont été appliqués avec voracité.

Dès le début, ils étaient dans un tourbillon, avec Joao Félix comme chef d’orchestre, mais malheureux dans le coup franc qu’il avait obtenu après 3 minutes de Llorente – puis il le regretterait beaucoup, connaissant les événements ultérieurs – et Ángel Correa comme agitateur. L’Argentin est doux. Sa capacité à tourner et à courir dans l’espace est de l’or pour cet Atletico qui joue plus près de la zone rivale.

De l’un d’eux, il a atteint la ligne de fond pour traverser vers Carrasco, mais sa tête l’a emporté avec la tête de Rybus. Puis il a reçu une pause de Llorente et a tiré, mais a trouvé Guilherme. Ce ne serait que le premier d’une longue série du gardien russo-brésilien, qui était déjà un mur à Moscou et répété dans la première moitié du Metropolitan: il a pris un autre tir de Llorente après un corner, à 20 mètres de Carrasco, puis a recommencé. le madrilène avec son pied gauche.

Tout était couvert par le but de «Loko», désespéré de l’Atlético, dont les tentatives d’une demi-heure devenaient imprécises. Pourtant, la domination était indéniable. L’équipe de Moscou n’a pas fait pression sur son rival, elle s’est confiée aux vertus de son but et à l’accumulation de joueurs.

Avec succès en première mi-temps, qui s’est soldé par l’accomplissement du plan de ne pas recevoir, puisqu’à aucun moment il n’a pensé à proposer, juste deux contre-attaques timides avant la pause.

La situation ne s’est pas améliorée après l’intervalle, seul Guilherme ayant du mal à prendre un tir de loin de Saúl, alors Simeone a choisi de passer au système de trois centrales et de longues voies afin de libérer Carrasco et de générer plus de danger. Mais ce n’était pas l’Atlético fluide de la première demi-heure. Le siège est revenu.

Carrasco a lancé une faute, la première tentative contre la barrière, mais dans la seconde il a surpris Guilherme qui n’a pas pu bloquer et Koke a profité du rejet pour marquer, mais il l’avait fait hors-jeu, comme l’a confirmé plus tard l’arbitre vidéo.

L’annulation a posteriori a enterré les esprits rojiblancos, et Simeone n’avait pas plus de poudre à canon sur le banc que Camello. Mais l’équipe rojiblanco était déjà délavée et désespérée, ce qui a même permis deux contre-attaques russes, de la part des Rybchinskii et Magkeev nouvellement incorporés, qui n’ont pas atteint la cible, et ont juste souhaité qu’une tête finale de Giménez verrait la porte, mais laissée sur le côté.

Les rojiblancos devront passer au second tour à la dure.