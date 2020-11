Renvoie le Ligue de Santander après l’arrêt de l’équipe nationale et il le fait avec un grand match de la compétition entre les Athlète de Madrid et le Club de football de Barcelone. le Métropolite Wanda Ce sera le tapis qui mettra les Catalans à l’épreuve après la dernière fissure de Leo Messi. L’athlétisme espère sentir le sang aujourd’hui Samedi 21 novembre dans le match correspondant au Journée 10 de La Ligue.

La rencontre Athlète de Madrid – Barcelone du dixième jour du Ligue de Santander est contesté aujourd’hui Samedi 21 novembre à 21h00. (un de moins si vous êtes aux îles Canaries) dans le Métropolite Wanda. La réunion peut être vue à la télévision via Movistar LaLiga. De plus, vous pouvez suivre minute par minute le match en direct, en ligne, sur le site de OKDIARY, d’une heure avant le choc avec les alignements et les commentaires précédents.

Dans le Athlète de Madrid la perte de Luis Suarez. L’Uruguayen a de nouveau été testé positif lors d’un deuxième test avec l’équipe uruguayenne et ne sera pas disponible pour le Cholo Simeone dans ce match. La charge émotionnelle et motivationnelle que ce jeu supposé pour l’Uruguayen ne peut pas être utilisée par l’entraîneur, qui aura Oblak malgré les doutes. Les colchoneros arrivent dans une séquence, à laquelle on attribue une amélioration notable ces dernières semaines. Koke, Saúl et Joao Félix sont à la hausse.

le Barça, qui jouera avec le leader de cette rencontre, devra à nouveau ramer avec des thèmes extra-sportifs. L’arrivée de Messi à Barcelone après sa tournée avec l’Argentine a été déplacé. Son craquelé après avoir été interrogé sur le sujet Griezmann Cela a conduit à un nouveau grondement sur son départ qui pourrait avoir son écho sur le terrain. Le bas de Busquets forcera Koeman tirer Pjanic, auquel quelque chose est encore loin de son meilleur point physique. Pedri et Dembélé Ce sont eux qui ont le plus d’options pour occuper les côtés.

À quelle heure joue Atlético de Madrid – Barcelona?

Espagne: 21/11/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries).

Argentine: 21/11/2020 17h00

Mexique: 21/11/2020 14h00

La Colombie: 21/11/2020 15h00

Pérou: 21/11/2020 15h00

Chili: 21/11/2020 17h00

Venezuela: 21/11/2020 16h00

Uruguay: 21/11/2020 17h00

Les anges: 21/11/2020 12:00 heures.

New York: 21/11/2020 15h00

Où joue Atlético de Madrid – Barcelona?

Métropolite Wanda.

Qui arbitre Atlético de Madrid – Barcelone?

José Luis Munuera Montero0 (École andalouse).

Où diffusent-ils l’Atlético de Madrid – Barcelone?

Espagne: Movistar LaLiga, Bar TV LaLiga

Allemagne: DAZN

Argentine: ESPN 2

Bolivie: ESPN 2

Brésil: ESPN Brésil

Canada: beIN Sports LaLiga, beIN Sports, beIN Sports Ñ

Chili: ESPN 2

Chine: QQ Sports Live, PPTV Sport Chine.

La Colombie: ESPN 2

Costa Rica: SKY Sports

Equateur: ESPN 2

Le sauveur: SKY Sports

France: beIN Sports HD 2

Guatemala: SKY Sports

Honduras: SKY Sports

Italie: DAZN

Japon: DAZN

Mexique: SKY Sports

Nicaragua: SKY Sports

Panama: SKY Sports

Paraguay: ESPN 2

Pérou: ESPN 2

le Portugal: Eleven Sports 1

Royaume-Uni: LaLiga TV

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

États Unis: Fanatiz, beIN Sports LaLiga, beIN Sports, beIN Sports.

Alignements possibles Atlético de Madrid – Barcelone

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Llorente, Saúl, Koke, Carrasco; Correa et Joao Félix.

Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; et Griezmann.