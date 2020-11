L’Atlético de Madrid accueille Barcelone au Metropolitano dans le match correspondant à la journée 10 de la Ligue de Santander. Les colchoneros arrivent sur une belle séquence mais ils seront diminués par les pertes dues au coronavirus, tandis que dans l’équipe de Barcelone, ils seront en attente d’un Leo Messi qui a explosé après les critiques de l’environnement d’Antoine Griezmann.

Le Metropolitano accueillera une classique de la Ligue de Santander. Un match qui par l’histoire a toujours été l’un des soi-disant “ avec des buts ”, mais qui ces dernières années a régné plus d’ordre malgré les victoires continues du Barça. Et est-ce que Cholo Simeone ne sait pas ce que c’est que de battre Barcelone en championnat de la ligue et essaiera de mettre fin à sa séquence de défaites. En sa faveur il joue que l’Atlético a pratiquement un an sans perdre dans son stade, la dernière défaite étant, justement, contre les Catalans.

Les rojiblancos arrivent touchés après la pause internationale. Stefan Savic et Jan Oblak sont arrivés touchés, mais participeront au match. Ceux qui ne le seront pas sont Luis Suárez et Lucas Torreira, qui ont été infectés lors de l’épidémie de coronavirus qui a secoué l’équipe uruguayenne. Sans l’attaquant uruguayen, qui ne pourra pas se mesurer à son ancienne équipe, tous les regards seront tournés vers un Joao Félix qui emmène l’Atlético de Madrid sur la voie de l’illusion pour décrocher des titres cette année. La bonne nouvelle est le retour de Carrasco, qui souligne la propriété.

Ahead sera un Barcelone irrégulier en championnat, mais totalement fiable en Ligue des champions. Un footballeur blessé est également venu dans l’équipe du Barça après la trêve internationale: Sergio Busquets. Le milieu de terrain vétéran sera sorti et ouvre la porte du onze à Miralem Pjanic, qui se formera dans le pivot avec Frenkie de Jong. L’autre absence majeure sera Ansu Fati, qui a été blessé lors du dernier match de championnat et sera en cale sèche pendant les prochains mois, laissant l’équipe sans l’un de ses footballeurs de révélation.

Messi arrive “ fatigué ”

Antoine Griezmann revient au Metropolitan à son pire. Au moins, l’attaquant français se débarrassera du coup de sifflet des fans qui récriminent encore son départ pour Barcelone, mais sur le terrain, il sera avec Leo Messi. L’environnement français a critiqué l’attaquant argentin ces derniers jours, avec qui il n’a eu à aucun moment de bonnes relations. Après la blessure d’Ansu Fati, ce seront Macon et le numéro ’10’ qui sont responsables de l’attaque de Culé dans un match dans lequel ils ont besoin de gagner pour se réengager dans les hautes places du classement.

De plus, l’une des nouvelles qui a révolutionné le Can Barça ces dernières heures a été l’attitude de Leo Messi. L’attaquant argentin a explosé devant les médias après son retour d’Amérique du Sud et on devine quel sera son état d’esprit lors d’un match aussi important que l’Atlético de Madrid. Le Rosario a exprimé être fatigué d’être au centre de tous les problèmes du club et ce chagrin pourrait avoir des conséquences néfastes sur un match de haute intensité.

Le duel des titans se vivra dans les buts. Ter Stegen est revenu offrant un très haut niveau après plusieurs mois de blessure et Jan Oblak continue dans sa lignée. Les deux gardiens de but, parmi les trois meilleurs au monde, seront décisifs pour leurs équipes et leurs arrêts pourraient être la clé de l’avenir du match. Le Slovène a été touché par la trêve internationale, tandis que l’ancien Mönchengladbach n’a pas été convoqué par l’Allemagne et est resté à Barcelone pour continuer son set-up.