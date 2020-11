20:40. J’avais des alternatives au centre du terrain Simeone pour ce jeu mais a opté pour les joueurs. Llorente, Koke, Saul Oui Carrasco l’emporter sur le Torreira Oui Kondogbia.

20:35. Match spécial pour Antoine Griezmann qu’il retourne dans ce qui était sa maison pendant de nombreuses années. Ce sera à la fois étrange pour toute la polémique qui a généré autour de sa silhouette et cette prétendue bagarre qui existe avec Leo.

20h30. Pour sa part, Simeone je te parie Mario Hermoso pour compléter l’arrière ainsi qu’une fois de plus les places Joao Félix comme référence maximale pour les matelas. Le portugais est doux. Jan Oblak, incontestable sous les bâtons.

20:25. La confiance que vous accordez à Pedri est également importante Gonzalez. Encore une fois, un jeu important avant tout Athlète de Madrid et celui choisi par les Néerlandais est le très jeune Canari. Coutinho, déjà récupéré il attend à la banque.

20:20. Le pari de Koeman pour Sergi Roberto semble plus ferme que par Dest, qui s’acclimate encore au jeu culé. Tournez-vous vers Miralem Pjanic au centre du terrain avant la perte de Busquets.

20:15. Il n’y a pas de surprises avec onze. Simeone Oui Koeman Ils sortent avec tout, leurs meilleurs hommes, les plus forts, ce qui fonctionne le mieux pour les deux équipes.

20:12. Il aussi Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Hermoso; Marcos Llorente, Koke, Saúl, Carrasco; Joao Félix et Correa.

20:08. C’est ainsi que le Football club Barcelone: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; Oui Antoine Griezmann.

20:05. Nous avons déjà confirmé les files d’attente!

20h00. Bonsoir! Bienvenue dans ce direct du grand jeu du jour entre Athlète de Madrid Oui Club de football de Barcelone qui commencera dans une heure dans le Métropolite Wanda. Deux des grands favoris pour prendre l’actuel Ligue de Santander face à face.

Les colchoneros arrivent dans une bonne dynamique de résultats, un mois après leur dernière défaite – en Ligue des champions contre le Bayern (4-0) – et avec la seule défaite sensible Luis Suarez après son positif pour le coronavirus. Joao Felix Il semble avoir trouvé sa place et son football en début de saison et Cholo frappe la touche de fluidité qui lui était autrefois exigée.

D’autre part, le Barça. Il arrive une fois de plus avec le drone généré par les déclarations de Leo Messi, qui est entré dans le chiffon avec les mots de l’ancien agent Griezmann qui a alimenté la tension présumée entre les deux joueurs. Le bas de Busquets Oui Ansu, le plus sensible de Koeman. Tournez-vous vers Pjanic Oui Dembélé.