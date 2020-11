Bien que le Athlète de Madrid Il a hâte de se qualifier pour le prochain tour, il n’a fait preuve de faiblesse que cette saison en Ligue des champions, où il a fait match nul les deux matchs qu’il a disputés contre le Lokomotiv de Moscou et où il a fait ses débuts avec une défaite retentissante 4-0 contre le champion en titre, le Bayern Munich. Dans le choc qui aura lieu à 21h00. dans le Wanda Metropolitano, il peut se venger de l’équipe allemande. La réunion peut être vue à la télévision par Movistar Liga de Campeones et suivie de commentaires en direct sur le site Web OKDIARIO.

Le Bayern Munich arrive à Madrid déjà classé pour le tour suivant et premier du groupe A avec 12 points. L’Atlético, quant à lui, est deuxième avec 5 tandis que Lokomotiv et Salzbourg ils ont respectivement 3 et 1 point. Avec une victoire tant que le Lokomotiv ne gagnez pas, l’équipe de matelas se qualifiera également pour le deuxième tour.

Le Athéticienne de Madrid Il essaiera de profiter du facteur terrain, et c’est parce que personne n’a gagné au Wanda Metropolitano lors des 20 derniers matches officiels. La dernière fois que l’équipe de rojiblanco a été vaincue dans son stade, c’était le 1er décembre 2019, lorsqu’elle a perdu 0-1 contre Barcelone. Bien qu’à Vicente Calderón, les deux derniers matchs que ces deux équipes ont affrontés, avec Simeone sur le banc, ont été résolus 1-0 en faveur de l’Atlético de Madrid.

le Bayern Munich, qui, comme dans la dernière édition, compte ses matches par victoires dans cette compétition, il n’aura pas Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Josuha Kimmich, Léon Goreztka, Tolisso Oui Alphonso Davies. le Athlète de Madrid, en attendant, ne récupère que Hector Herrara pour ladite rencontre, donc ils restent bas Luis Suarez, Diego Costa, Lucas Torreira, Manu Sanchez Oui Sime Vrsaljko.

Il ne sera pas non plus dans ce match Marc Roca, expulsé lors de son précédent match contre Salzbourg. Celui qui était milieu de terrain pour Espagnol Il a reconnu qu’il était proche de l’Atlético de Madrid cet été, bien qu’il soit heureux d’avoir rejoint le Bayern Munich après que sa signature pour la boîte à matelas ait été frustrée.

Celui qui portait du rojiblanco était Lucas Hernandez, pour lequel le Bayern versée à Athlète de Madrid Les 80 millions énumérés dans votre clause de résiliation. “Ce sont des décisions que l’on prend dans la vie. Il est évident que je ne regrette pas. Je suis dans un grand club qui m’a beaucoup fait confiance. J’ai beaucoup d’affection pour l’Atlético de Madrid, le club qui m’a tout donné. Je garderai toujours cette affection pour lui, mais je ne le regrette pas. L’année dernière on a tout gagné et on a envie de refaire celui-ci », a déclaré le Français justifiant récemment son changement de décor.

«Je suis parti à la recherche d’autres objectifs, d’une autre culture. Je voulais changer ma vie que j’ai menée à Madrid. Ma première année a été assez difficile à cause de mes blessures, mais j’espère que ce sera mieux individuellement », a ajouté Lucas Hernández.

Le match entre l’Atlético de Madrid et le Bayern Munich sera arbitré par Clément Turpin, un arbitre insulté par Diego Simeone le 27 avril 2018 lors du match aller des demi-finales de la Ligue Europa contre lui. Arsenal. Il était un entraîneur argentin qui a été sanctionné par quatre matches de suspension, y compris la finale de ce tournoi et le choc pour la Super Coupe d’Europe.