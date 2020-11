le Athlète de Madrid se rend en Russie pour affronter la Lokomotiv de Moscou aujourd’hui, Mardi 3 novembre 2020, dans le match correspondant à la troisième journée du groupe A de la Ligue des champions du 18:55 heures au domicile de l’équipe russe. L’Atlético de Madrid veut s’imposer dans cette deuxième position après l’importante victoire remportée contre Salzbourg lors de la dernière journée de la Ligue des champions.

Une victoire permettrait aux rojiblancos de se rendre en huitièmes de finale sur la bonne voie de la Ligue des champions. Malgré la douloureuse défaite à Munich lors de la première journée, ils doivent être au prochain tour grâce à la victoire contre Salzbourg. Emmenés par un stratosphérique Joao Félix, ils ont réussi à surmonter un match qu’ils avaient commencé à gagner mais qui les a fait monter en seconde période avec un doublé.

Le Portugais a mis l’équipe sur le dos et, avec deux buts, a inversé le match pour ajouter les trois premiers points de la compétition qui les ont maintenus en vie et dépendants d’eux-mêmes pour être dans la phase suivante. Maintenant, ils font face à un rival avec qui ils se sont déjà vus l’année dernière. Les deux matches sont tombés du côté de l’équipe Cholo pour le même résultat (2-0) et ils espèrent refaire la victoire. En réalité, L’Atlético de Madrid n’a jamais perdu contre l’équipe russe dans les cinq matchs auxquels ils ont joué (4 victoires et 1 nul).

Pour cette fête ils récupèrent Saúl et Luis Suárez, qui n’a pas participé à l’appel pour le duel de championnat contre Osasuna le week-end dernier. Le milieu de terrain est déjà remis de sa blessure et Simeone a décidé de ne pas le convoquer en Ligue en pensant à la Ligue des champions. Quelque chose de similaire se produit avec l’attaquant uruguayen. En l’absence de Diego Costa, l’entraîneur veut choyer et prendre soin de sa star pour éviter les blessures et c’est pourquoi il a décidé de lui donner du repos à El Sadar pour qu’il n’accumule pas plus de minutes dans ses jambes, en pensant au marathon de matchs qu’ils ont et à venir. .

Quelle heure est Lokomotiv Moscou – Atlético de Madrid?

Espagne: 11/03/2020 à 18h55 (17h55 aux îles Canaries)

Argentine: 11/03/2020 à 14 h 55

Mexique: 11/03/2020 à 11h55

La Colombie: 11/03/2020 à 12h55

Pérou: 03/11/2020 à 12 h 55

Chili: 03/11/2020 à 13 h 55

Venezuela: 03/11/2020 à 13 h 55

Uruguay: 11/03/2020 à 14 h 55

Les anges: 11/03/2020 à 09h55

New York: 03/11/2020 à 12 h 55

Où Lokomotiv Moscou – Atlético de Madrid est-il joué?

Arène RZD (Moscou)

Où diffusent-ils le Lokomotiv Moscou – Atlético de Madrid?

Espagne: Ligue des champions Movistar, Mitele Plus.

Canada: DAZN.

Chine: PPTV Sport Chine, CCTV-5, QQ Sports Live.

Allemagne: DAZN, Sky Go, Sky Sport 1 / HD, Sky Ticket, Blue Sport.

Irlande: BTSport.com, Virgin TV Go, application BT Sport, BT Sport 1.

Pays Bas: iggo Sport Select, Ziggo Sport 14.

Panama: Application Flow Sports, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, Flowsports.co.

Royaume-Uni: BTSport.com, application BT Sport, BT Sport 1.

États Unis: Univision NOW, ZonaFutbol, ​​TUDN Radio, TUDN.com, UniMás, TUDN USA, TUDN App, TUDNxtra, CBS All Access.