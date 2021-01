L’entraîneur du Athlète de Madrid, Diego Simeone, Il a simplement reconnu que Corenllá était meilleur et qu’il avait assez éliminé (1-0) son équipe de la Copa del Rey, une nouvelle élimination précoce dans ce tournoi qui l’obligera à trouver des solutions lors de la prochaine édition, bien qu’il ait laissé dans le doute qu’il est en face.

La défaite contre une deuxième division B, comme cela s’est produit il y a un an contre Cultural Leonesa, a été suivie d’un doute sur son avenir à l’Atlético, avec lequel il a un contrat jusqu’au 30 juin 2022, ce qui avant le match n’a pas existait. Il a même évoqué lors d’une conférence de presse il y a une semaine un hypothétique renouvellement au-delà de 2022.

«Dans les trois occasions (dernières éliminations), le rival a été meilleur, il a mieux interprété le jeu, lorsque cela se produit, l’équipe rivale est juste la gagnante parce que le match qu’elle voulait a été joué. Peut-être qu’au cours de la première mi-temps, de bonnes combinaisons sont sorties, mais le match qu’ils voulaient a été joué », a-t-il déclaré, toujours debout sur le terrain de l’équipe de deuxième division B.

Le leader de la Liga Santander a été éliminé au deuxième tour de la Coupe après avoir échoué à contourner le but rival après sept minutes. «Ils ont profité des coups de pied arrêtés, ils ont de bons joueurs de ballon aérien et ils ont trouvé le but. Les garçons ont essayé de concourir de la meilleure façon, dans la première mi-temps, nous avons eu plus d’occasions, dans la seconde, le match était plus difficile, il est devenu encore plus sale après avoir été expulsé », a-t-il déclaré.

“Pour continuer à travailler, cette coupe ces dernières années ne nous donne aucune satisfaction donc nous devrons trouver des solutions si nous sommes l’année prochaine nous allons», A-t-il ajouté, laissant un titre sur son avenir, sur lequel il a ensuite été interrogé lors d’une conférence de presse. “Le football est très changeant et il faut être ouvert à tout ce que le club décide“, Il expliqua.

D’autre part, Simeone a révélé que le changement dans la dernière ligne droite de Joao Félix à Soriano était dû au fait que les Portugais avaient touché une cheville. “Sa cheville était blessée et nous avons dû attaquer avec quelqu’un en bon état”, a-t-il réglé.

