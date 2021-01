Min 58. Sur le point de marquer Eloy! Frank a tiré de l’avant, qui va haut après une balle perdue dans la zone.

Min 56. OUT TORREIRA! Bon coup franc de l’Uruguayen, qui repart par centimètres.

Min 52. Il Cornellá La bataille se durcit et Rulo laisse un message à Torreira, qui reste allongée au sol avec des gestes évidents de douleur.

Min 49. Geste laid de l’équipe de jeunes Ricard, aujourd’hui arrière droit de l’Atlético, avec un défenseur de Cornellá. Le footballeur de matelas a perdu sa position et a répondu par une poussée sans le ballon. Il prend le carton jaune.

Min 47. L’arbitre a sifflé hors-jeu! Vitolo partait complètement seul vers le but de Cornellá et sa position, du moins en apparence, était correcte.

LE MATCH EST REPRISE AU NOU ESTADI DE CORNELLÁ! En jeu, le classement de l’Atlético de Madrid ou son adieu prématuré de la Copa del Rey.

Il Athlète de Madrid souffre à Cornellá après 45 minutes explosives au cours desquelles l’équipe de Diego Pablo Simeone a commencé à perdre, avec un but d’Adrian Jiménez à la sortie d’une faute latérale, et ils pourraient bien recevoir un deuxième but qui aurait rendu les choses très difficiles. Joao Félix et Correa ont mis en danger le but rival mais n’ont pas pu abattre le mur de l’équipe catalane. En seconde période, le combat continuera. Aurons-nous un retour de l’équipe matelas ou la grande surprise de la journée en Coupe?