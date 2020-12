Peu de joueurs de l’Atletico sont épargnés par le suspense lors de la défaite de l’Atlético de Madrid contre le Real Madrid, le premier des matelas de cette Santander League. Madrid a remporté le derby madrilène contre l’Atlético moins inspiré que ce que l’on a vu jusqu’à présent en championnat de la ligue. L’équipe de Diego Pablo Simeone est entrée très mal dans l’accident et n’a pu mettre les locaux en difficulté que grâce aux flashs de qualité de Joao Félix. Le Portugais était le meilleur des visiteurs, qui n’a pas passé sa meilleure soirée à di Stéfano. Ce sont les notes des joueurs de l’Atlético de Madrid dans le derby de la capitale.

Approuvé par Oblak

Il a sauvé son équipe dans un premier temps avec une main impériale après un tir de Benzema qui a fini par heurter le bâton, mais a finalement concédé deux buts pour la première fois de toute la Ligue Santander. Il n’a rien pu faire sur le but de Casemiro et a eu la malchance dans le deuxième, ce qui a fini par le mettre dans son propre but après le tir de Carvajal au poteau.

Approuvé par Trippier

L’ailier britannique n’a pas été en mesure de rejoindre l’attaque avec autant de succès qu’il était habitué lors des derniers matchs. En attendant Vinicius Junior en défense, terminé un match discret.

Approuvé par Savic

Le Monténégrin est l’un des meilleurs centres de ce début de la Ligue de Santander. Contre Madrid Il était à nouveau sérieux en défense et correct à la sortie du ballon, mais ne pouvait pas faire grand-chose avant l’assaut continu des habitants en attaque.

Felipe · Suspense

Ce n’est pas un bon début de saison pour Felipe. La blessure de Giménez a donné la centrale portugaise, qui était l’un des trois changements apportés par Diego Pablo Simeone à la mi-temps. Il ne montre toujours pas ce niveau exalté qu’il a montré la saison dernière.

Beau suspense

Sa position variait en raison du changement de système de Simeone, mais ni en position centrale ni en position arrière gauche, il était à l’aise. Il a perdu un ballon très dangereux qui s’est terminé sur la première grande chance de Benzema et Ce n’était pas aussi bien que dans les derniers engagements.

Llorente · Suspense

L’ancien joueur du Real Madrid est venu à Valdebebas comme l’une des principales menaces offensives de l’Atlético de Madrid, mais il n’a pas pu nuire à ses anciens collègues. Mendy l’a très bien contenu et a à peine eu des chances d’atteindre la zone rivale en danger.

Koke · Suspense

Comme Hector Herrera, le capitaine de l’Atlético a été dépassé par le milieu de terrain madrilène et ne pouvait pas montrer le grand niveau montré jusqu’à présent dans le championnat de la ligue.

Hector Herrera · Suspense

Le Mexicain a été l’une des grandes surprises des onze de départ de Diego Pablo Simeone, mais avait un match à oublier. Complètement surpassé par le milieu de terrain, Herrera n’a pas pu contenir Modric et Kroos et s’est également échappé dans le but de Casemiro. Simeone a choisi de le changer à la mi-temps après sa mauvaise première mi-temps.

Carrasco · Suspense

Ce n’était pas non plus le jour de Carrasco. Le Belge était un autre des joueurs sacrifiés à la mi-temps par Simeone, qui a choisi de le remplacer par Thomas Lemar. Incapable de faire des dégâts depuis le flanc gauche, Carrasco a été victime de la faible production offensive de son équipe pendant les 45 premières minutes et n’a pas sauté sur le terrain après la pause.

Joao Felix · Bon

Il était le meilleur de l’Atlético de Madrid et semblait le seul capable de réfuter la victoire de Madrid … mais Simeone a décidé de le remplacer à une demi-heure de la fin. Décision incompréhensible de l’entraîneur argentin, qui a écarté du terrain le seul homme qui faisait du mal à la défense locale.

Luis Suárez · Suspense

L’Uruguayen souffre beaucoup du but et contre le Real Madrid, il a rarement marché sur la zone rivale. Son manque de rythme n’aide pas non plus après avoir été absent deux semaines après avoir été testé positif au coronavirus. Nuit à oublier de Luis Suárez.

Suppléants

Approuvé par Lemar

Le français avait la meilleure chance de l’Atlético de Madrid, mais il a envoyé le ballon quand il avait tout sur son visage pour égaliser le match. Cependant, il a été très actif en seconde période et a essayé de toutes les manières, mais en vain.

Lodi Suspense

Il n’a toujours pas la moindre idée et a fait de nombreuses erreurs au début de la deuxième partie. Il continue de ne pas montrer son meilleur niveau et les opportunités commencent à s’épuiser. La mauvaise performance de Renan Lodi dans le derby.

Sangle · Suspense

C’était l’un des paris de Simeone au repos pour révolutionner le jeu, mais il ne pouvait pas. L’Argentin n’a pas pu blesser la défense du Real Madrid en une journée pour oublier l’Atlético de Madrid à Valdebebas au niveau collectif.

Saúl · Suspense

Son remplacement était l’une des grandes nouveautés du onze partant de Diego Pablo Simeone. Il est entré sur le terrain de jeu à la 60e minute pour Joao Félix et a montré à nouveau qu’il ne traversait pas son meilleur moment. Il avait une des meilleures chances après une tête que Courtois a arrêté.