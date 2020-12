L’Atlético de Madrid le joue en Autriche contre Salzbourg dans le dernier match de la phase de groupes du Ligue des champions. La boîte à matelas vaut la peine d’être gagnée ou dessinée, donc ils dépendent d’eux-mêmes pour être dans les huitièmes de finale de la plus haute compétition continentale.

90 minutes de gloire ou de déception. 90 minutes qui peuvent marquer une saison en Europe. 90 minutes qui seront très longues pour l’Atlético de Madrid où, en plus de chercher la victoire, ils devront aussi savoir souffrir. Finalement, 90 minutes qui seront comme une finale dans laquelle il n’y aura pas de seconde chance.

Les hommes de Cholo Simeone se rendent en Autriche pour affronter Salzbourg, un club avec lequel Ils se battront pour la deuxième place du groupe A de la Ligue des champions. Le Bayern est déjà classé mathématiquement et accueille le Lokomotiv Moscou à Allianz, donc tout est laissé à ce qui se passe au Red Bull Arena lors de l’affrontement entre l’Atlético de Madrid et les Autrichiens.

Et c’est que l’Atlético de Madrid regrette encore le match de la semaine dernière contre le Bayern Munich au Metropolitano. L’équipe entraînée par Simeone avait la victoire entre les mains et un penalty, que Müller a transformé, a perturbé le classement mathématique en huitièmes de finale de la compétition continentale maximale. Ce fatidique match nul 1-1 il a forcé les rojiblancos à jouer dans le dernier match contre une autre équipe qui aspire à arracher la deuxième place.

Les colchoneros se concentrent sur le match décisif contre Salzbourg malgré la lecture, dans quelques jours, du derby contre le Real Madrid. Tous les yeux sont rivés sur le choc de la Ligue des champions et ensuite ils penseront déjà à l’éternel rival. Match par match, que dirait Simeone? Par conséquent, l’entraîneur argentin ne sauvera rien en Autriche et Joao Félix, Luis Suárez, Marcos Llorente et compagnie seront à la une dans le match inter-hebdomadaire pour chercher la victoire ou, à défaut, un match nul.

Simeone ne pourra pas compter sur José María Giménez, blessé, blessé lors du match contre le Bayern. Kondogbia ne sera pas là non plus car il n’a pas pu être inscrit en Ligue des champions Ligue. Sur la liste, le retour de Sime Vrsaljko se démarque, même si Kieran Trippier sera chargé de défendre dans la bonne voie et de rejoindre l’attaque pour mettre dans les centres que les attaquants peuvent transformer en buts, en particulier Luis Suárez, qui continue avec cette mauvaise séquence quand il joue. Jeux européens à l’extérieur.

L’Atlético de Madrid est le premier de la Ligue de Santander après la crevaison de la Real Sociedad. Les colchoneros n’ont concédé que deux buts au championnat national et ils ne savent toujours pas ce que c’est que de perdre. Une image très différente de celle qu’il donne en Ligue des champions, où, malgré l’attaque et la recherche insistante du but, ils n’ont pas réussi à dépasser le nul contre le Lokomotiv Moscou lors des deux matches qu’ils ont disputés.

Szoboszlai, la grande menace

Ces deux matchs sont ceux qui ont compliqué la vie de l’équipe de matelas, mais ils dépendent toujours d’eux-mêmes et en Autriche, ils joueront une finale anticipée pour obtenir ce billet pour le deuxième tour de la Ligue des champions. Pour cela, ils devront battre un Salzbourg qui est deuxième de la ligue de son pays derrière LASK.

La principale menace du RB Salzbourg sera Dominik Szoboszlai, le footballeur à la mode en Autriche. Le milieu de terrain hongrois a un bon coup de pied dans le ballon et est à l’agenda des grandes équipes européennes comme le Real Madrid, l’Atlético ou encore Liverpool qui suivent ses traces après le début de saison qu’il signe. Les rojiblancos devront également avoir Faites attention avec le Berisha allemand.

Les deux équipes promettent d’offrir un grand match digne de la Ligue des champions. Au match aller, l’Atlético s’est imposé 3-2 au Metropolitano dans un affrontement dans lequel les colchoneros sont allés de l’avant avec un but de Marcos Llorente. Salzbourg a inversé le score et Joao Félix, avec un doublé, a terminé le retour et a mené les hommes de Cholo Simeone à la victoire.