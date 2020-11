le Athlète de Madrid recevoir le Lokomotiv de Moscou à la quatrième journée du groupe A de la Ligue des champions dans le but d’obtenir sa passe en huitièmes de finale sur piste. Une victoire mettrait les hommes de Diego Pablo Simeone très près du but avant d’affronter à nouveau le Bayern Munich, le tout-puissant leader du groupe.

Le moment est imbattable au Cerro del Espino. L’Atlético de Madrid traverse l’un des meilleurs moments de ces dernières années: avec Joao Félix, Koke, Oblak et compagnie à un niveau spectaculaire, l’équipe joue mieux que jamais et les résultats accompagnent. Le week-end dernier, les rojiblancos ont battu Barcelone au Wanda Metropolitano pour présenter leur ferme candidature comme l’un des grands favoris pour remporter le championnat de la ligue espagnole.

En championnat, l’équipe est invaincue et proche de la perfection, mais dans Champions, l’histoire est différente. Dans les trois matches qu’ils ont disputés, l’équipe n’a ajouté qu’une seule victoire contre le RB Salzburg. Au-delà de ce match, Les Simeone ont été battus à Munich et ont fait match nul en Russie contre un Lokomotiv de Moscou, ce qui est très difficile à casser. Pour cette raison, de l’Atlético de Madrid ils ne veulent pas parler de favoritisme et ils connaissent la difficulté d’un match capital pour leurs chances d’être en huitièmes de finale de la meilleure compétition entre clubs.

Simeone pourrait donner du repos à Joao Félix

Joao Félix a fait un travail alternatif lors de la dernière séance d’entraînement de l’Atlético de Madrid avant d’accueillir le Lokomotiv. Par conséquent, tTout semble indiquer que Diego Pablo Simeone va le soulager du fardeau des minutes ces dernières semaines et choisira de le laisser sur le banc au début. De cette façon, Diego Costa pourrait avoir sa grosse opportunité ce mercredi contre les Russes. De son côté, Luis Suárez continue avec sa quarantaine particulière et ne pourra pas être sur le terrain.

Celui qui partira du début sera Yannick Ferreira Carrasco, qui a fait un vrai match contre Barcelone. Le Belge a travaillé plus que jamais en défense pour contenir les envestidas de Dembélé et a marqué le but de la victoire pour les locaux. De plus, il y aura d’autres nouveautés dans les onze de départ comme celle de Philippe en défense, je l’ai donné sur le côté gauche et le sien Côte à l’avant.

Un onze avec plusieurs rotations avec lequel l’Atlético de Madrid tentera de battre le Lokomotiv Moscou et de remettre le classement sur les rails pour le tour suivant. L’équipe a déjà souffert dans le match de Russie la difficulté de l’équipe entraînée par Marko Nikolic, qui a une excellente occasion de sonner la cloche et d’obtenir de nombreuses options pour passer des groupes.