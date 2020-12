Red Bull Salzbourg Oui Athlète de Madrid La passe pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions se jouera en tant que deuxième du groupe A ce mercredi 9 décembre, à partir de 21h00 au stade autrichien Red Bull Arena. Requete à quelle heure et où regarder le match de l’Atlético de Madrid à la télévision et en ligne lors de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Le jour clé pour l’Atlético de Madrid est arrivé. L’équipe madrilène cherche à sceller le ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mercredi 9 décembre contre Salzbourg, un rival qui aspire également à le gagner dans le groupe A. L’équipe de Diego Pablo Simeone a tout en réserve, comme Avec 6 points contre les 4 de son rival, il lui suffit de marquer contre les Autrichiens. Au contraire, Salzbourg ne vaut rien de plus que de gagner pour figurer parmi les 16 meilleurs d’Europe. En cas de non-obtention du billet, Atleti obtiendrait un passeport pour la Ligue Europa, mais les Autrichiens ne sont pas non plus garantis de la troisième place puisqu’ils n’ont qu’un point de plus que le Lokomotiv. Les Russes affrontent le Bayern, premier du groupe A et déjà classé.

L’Atlético de Madrid arrive plein de confiance à cette rencontre après leurs bons numéros en Ligue. Malgré deux matchs de moins que la plupart des équipes espagnoles, Simeone est en tête du classement avec 26 points sur 30 possibles. Ils n’ont pas encore perdu un match au championnat national et en leurs six dernières rencontres -dans toutes les compétitions- ils n’ont concédé qu’un seul but, du Bayern. Cette solidité en défense leur servira bien contre Red Bull Salzburg pour se qualifier pour les huitièmes de finale et faire apparaître leur nom lors du prochain tirage au sort de la Ligue des champions, le 14 décembre.

L’entraîneur rojiblanco a pris toute son artillerie disponible pour le match de ce mercredi 9 décembre contre Salzbourg. Récupère Carrasco et Luis Suárez voyage également, absent lors des précédents rendez-vous de la Ligue des champions en raison de son positif pour COVID-19. Lemar et Marcos Llorente, buteurs du dernier jour de la Ligue, voyagent également.

Le match Salzbourg – Atlético de Madrid, correspondant à la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions et avec le billet pour la huitième en jeu, aura lieu le mercredi 9 décembre à partir de 21h00. le Chaîne télé pour voir Salzbourg – Atlético C’est la Movistar Champions League. Vous pouvez également suivre la minute par minute, le résultat et les commentaires en direct via le Site web OKDIARIO avec le match de l’Atlético de Madrid en Ligue des Champions, en direct.