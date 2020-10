Les Champions reviennent au Wanda Metropolitano et il le fait de toute urgence. Après la douloureuse défaite contre le Bayern lors de la première journée, le Athlète de Madrid vous avez besoin de la victoire comme de manger pour éviter les ennuis. Ce mardi, à 21h00, ils reçoivent Salzbourg qui cherchent à ajouter leur première victoire dans cette édition de la Ligue des champions et à prendre un bon départ pour leurs débuts à domicile.

Les hommes de Simeone arrivent lancés après leur grande victoire contre le Betis lors de la dernière journée de la Ligue, et avec un stellaire Marcos Llorente qui pourrait entrer dans les onze contre les défaites de l’équipe. Saúl et Diego Costa n’arrivent pas à temps pour ce match et ils sont rejoints par l’absence de Yannick Carrasco, qui a été blessé dans le duel de la ligue et a dû être remplacé après être entré sur le terrain en seconde période.

Mauvaise nouvelle pour Cholo puisque le Belge était l’un des meilleurs de l’équipe matelas en début de saison, et il était l’un des rares à mettre le champion d’Europe en difficulté à l’Allianz. Sauf surprise Luis Suárez et Joao Félix formeront la paire offensive et Simeone pourrait récompenser la bonne performance de Marcos Llorente par la propriété.

Devant ils auront le champion d’Autriche, le Salzbourg, Quoi fait match nul lors de la première journée de match dans leur stade contre le Lokomotiv Moscou (2-2) après être revenu du 0-1 initial. Le départ de Haaland au milieu de la saison dernière a fait beaucoup de mal à l’équipe autrichienne, qui cherchera à surprendre un Atlético qui se renforce dans son stade.

Les rojiblancos n’ont pas perdu de match à domicile depuis trois ans Dans la plus haute compétition européenne, leur dernière défaite remonte au 27 septembre 2017 contre Chelsea en phase de groupes. Ce jour-là, ils sont tombés 1-2 avec un but de Batshuayi à la 94e minute qui a confirmé le retour des Londoniens. Depuis, seuls Qarabag et la Juventus ont pu marquer au Metropolitano.