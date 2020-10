Il Athlète de Madrid fera face au RB Salzbourg le deuxième jour du groupe A de la Ligue des champions aujourd’hui, mardi 27 octobre, à partir de 21h00 au Wanda Metropolitano. C’est l’occasion pour ceux de Diego Pablo Simeone pour se racheter de la douloureuse défaite de l’Atlético de Madrid à Munich contre le Bayern lors du premier match des colchoneros de cette Ligue des champions.

Malgré la défaite subie en Allemagne, les sentiments à l’Atlético de Madrid sont plus ou moins bons en Liga. L’équipe rojiblanco atteint le deuxième tour de la Ligue des champions après avoir battu le Betis de Pellegrini à domicile, dans un match où Luis Suárez a de nouveau vu la porte. L’attaquant uruguayen sera essentiel pour l’Atlético dans sa tentative de se qualifier pour les huitièmes de finale de la meilleure compétition internationale entre clubs.

roumain Hategan Il sera chargé de rendre justice lors du match entre l’Atlético de Madrid et le RB Salzbourg qui a fait match nul lors de leur premier match contre le Lokomotiv Moscou (2-2), avec des buts pour l’équipe autrichienne de Dominik Szoboszlai et Junuzovic. L’équipe dirigée par Jesse Marsch est leader du championnat autrichienGrâce au nombre de victoires à ce jour, cinq matchs remportés en cinq tours.

Athlète de Madrid et le RB Salzburg se rencontrent ce mardi 27 octobre au Wanda Metropolitano, dans un match où l’équipe locale est obligée d’ajouter les trois points pour ne pas compliquer son classement en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

À quelle heure joue Atlético de Madrid – RB Salzburg?

Espagne: 27/10/2020 21h00 (20h00 aux îles Canaries).

Argentine: 27/10/2020 16h00

Mexique: 27/10/2020 14h00

La Colombie: 27/10/2020 14h00

Pérou: 27/10/2020 14h00

Chili: 27/10/2020 15h00

Venezuela: 27/10/2020 15h00

Uruguay: 27/10/2020 16h00

Les anges: 27/10/2020 12:00 heures.

New York: 27/10/2020 15h00

Où jouez-vous Atlético de Madrid – RB Salzburg?

Métropolite Wanda (Madrid Espagne).

Où diffusent-ils l’Atlético de Madrid – RB Salzburg?

Espagne: Ligue des champions Movistar, Mitele Plus.

Canada: DAZN.

Chine: PPTV Sport Chine.

Allemagne: Sky Go, DAZN, Sky Sport 1 / HD, Sky Ticket, Blue Sport.

Irlande: Virgin TV Go, application BT Sport, BT Sport Extra, BTSport.com.

Pays Bas: Ziggo Sport Extra.

Panama: Application Flow Sports, Flowsports.co.

Royaume-Uni: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport Extra.

États Unis: ZonaFutbol, ​​TUDN.com, Galavision, Univision NOW, TUDNxtra, CBS All Access, TUDN App.