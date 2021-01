Il Athlète de Madrid est actuellement le leader le plus remarquable de la Ligue de Santander. Les colchoneros ajoutent 44 points après leurs 17 premiers jours de compétition, ils n’ont lâché que sept points jusqu’à présent et c’est pourquoi ils sont de dignes champions d’hiver. Avec un match de moins, ils mènent Real Madrid (2ème) déjà Barcelone (3e) en sept et 10 points respectivement, qui si la séquence de victoires se poursuit, pourraient passer à 10 et 13 points avant de terminer le premier tour du tournoi national.

Ce dernier match contre Eibar (1-2) était la treizième victoire en championnat des colchoneros lors des 14 derniers matchs de la compétition. Ce sont de plus grands nombres qui prouvent leur leadership avec force et honneurs. Bien que le match contre les armuriers ne soit pas sans polémique dans l’issue du match avec le dernier but, ce qui a permis à Luis Suárez de signer un doublé et de donner à son équipe trois points.

Le charrúa a été décisif dans la victoire des rojiblancos contre lui Eibar. Ses deux buts ont transformé l’objectif initial de Dmitrovic du point de penalty. Tout d’abord, un but de sa récolte, remportant une bataille dans la zone, a permis au 1-1 au bord du repos. Avec l’égalité sur le tableau de bord, les derniers instants du match seraient atteints. Sur la corne, une autre action de l’ex de Barça dans la zone, il se retrouve dans une pénalité controversée qu’il transformerait lui-même avec une exécution parfaite de Panenka.

Suarez a été placé dans la zone et dans la lutte pour la position avec Arbilla, le défenseur blindé met sa jambe et l’attaquant tombe durement dans l’herbe. L’arbitre du concours, Melero Lopez, n’a pas hésité à siffler la peine maximale favorable aux matelas. L’action, comme toutes les nouvelles technologies, a dû être revue auparavant par le VAR. Avant sa décision, la rediffusion télévisuelle risquait déjà que le contact avait été minime et que la sanction laissait de nombreux doutes: il y avait une forte dose interprétative de l’attaquant.

À la surprise de beaucoup, le VAR validé l’action et compris qu’il y avait un manque de Arbilla, c’était punissable. Suárez a fait le reste en transformant car il connaît la pénalité maximale et en ajoutant deux autres points au Athlète de Madrid.

Cela soulève la question: le Athlète de Madrid par des décisions d’arbitrage? La polémique sur l’arbitrage est toujours là et Atleti n’en a pas été exempt jusqu’à présent en compétition. En fait, la séquence triomphante des colchoneros dans la Ligue de Santander commence le 17 octobre à Balaídos. Dans ce match contre lui Celta Vigo, Luis Suárez ouvre la boîte très tôt, à la 6e du match, mais le choc aura plus tard plusieurs actions controversées avant que Carrasco ne se prononce sur le klaxon (0-2).

Il celtique a demandé dans ce jeu les expulsions des deux Diego Côte comme Philippe pour des actions qu’ils jugent punissables. Les deux ont terminé le match avec du jaune, mais ils ont pu voir le deuxième dans une certaine action. L’attaquant brésilien, déjà hors de l’équipe, pourrait être expulsé pour avoir simulé un penalty en seconde période. Philippe, avec le premier jaune déjà montré, il a commis une vilaine faute sur Emre Mor qui a été laissé sans avertissement par l’arbitre. Dans la première partie, dans une arreón de la celtique À la recherche de l’égalité, une balle dans la zone touche le bras de Manu Sanchez et ni la collégiale ni la VAR ils ont sifflé une sanction, ce que les Galiciens ne comprennent pas.

Il y a un peu plus d’un mois, dans un autre double de Luis Suarez, il Elche il s’est senti lésé par les décisions arbitrales. Boyé Il a réduit l’écart avec le 2-1 après le temps de jeu et les franjiverdes sont entrés pleinement dans le match. L’arreón a disparu dans la dernière ligne droite de la rencontre lorsque l’arbitre a prononcé la sanction maximale dans une action surréaliste. Diego Côte il est tombé abattu dans la zone avant la jambe de Marcone qu’il a soulevé en excès mais qui n’a guère d’impact avec lui. Estrada Fernandez décrété une peine et Athlétique il a condamné avec 3-1 avec le but du Brésilien évitant la réaction d’Elche.

Trois matches dans lesquels le Athlétique a pu lâcher certains points qui marqueraient notamment les différences de classement à ce stade du Ligue Santander, sur le point de terminer le premier tour. La différence de sept points avec le Real Madrid en tête pourrait être moindre si dans ces matches la monnaie de l’arbitre avait chuté dans l’autre sens.