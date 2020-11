Au dixième tour du football espagnol, l’Atlético de Madrid, troisième du championnat, a reçu un Barcelone en manque de victoires au Wanda Metropolitano.

La première partie a commencé par une initiative claire de l’équipe Blaugrana. À peine trois minutes après le début du match, Griezmann a lancé un tir très fort qui a franchi le but rival.

Au fil des minutes, les habitants ont réagi. A 11 ‘, Llorente lança un tir à l’intérieur de la zone qui s’écrasa sur la barre transversale. Opportunité très claire.

L’Atlético a fini par reprendre le ballon, annulant ainsi l’offensive culé. Bien sûr, les occasions de marquer ont presque complètement disparu. Les actions se sont déroulées au milieu du terrain avec beaucoup de jeu physique, comme Simeone l’aime.

Quand il semblait que tout se terminerait par un match nul, Ferreira Carrasco est allé à toute vitesse vers un ballon profond, a échappé à un Ter Stegen qui est incroyablement allé très loin de son but et s’est défini avec le but à sa disposition. Échec du visiteur, succès local.

Pour la seconde période, Barcelone, loin de chercher un match nul, a été complètement ligoté par l’Atlético dans les premières minutes.

Précisément ceux du «Cholo» Simeone ont repris le ballon, engendré le danger avec un Llorente inspiré et n’ont subi aucun choc; pour sa part, les culés semblaient imprécis et déconnectés. Girezmann, a disparu.

Ainsi les choses, les blaugranas ont trouvé dans les boules aériennes le seul moyen de blesser. À 57 minutes, Messi envoya un centre dans la surface avec sa jambe droite et Lenglet, en toute solitude après avoir remporté la position de Savic, dirigea durement contre le sol, mais Oblak sauva.

Quelques instants plus tard, un seau d’eau froide tomberait sur Barcelone. Correa est tombée sur la jambe droite de Piqué et ce dernier était allongé avec des signes évidents de douleur. Le défenseur n’a pas récupéré et a quitté le terrain en pleurant. Les premières impressions ne sont pas bonnes.

Avec plus de volonté qu’autre chose, les hommes de Koeman ont fait pencher la cour. A 81 ‘, le jeu aérien réapparut. Messi a débordé dans la zone de gauche, a envoyé un centre que Griezmann a connecté et Oblak, encore une fois, contrôlé.