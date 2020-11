L’Atlético Grau a fait match nul 1-1 avec Alianza Universidad dans le stade Videna FPF et condamné sa relégation à la deuxième division du football péruvien, après avoir échoué à atteindre Carlos Stein dans le score et est devenu, avec Alianza Lima et Deportivo Llacuabamba, l’un des clubs qui participeront à la Ligue 2 de 2021.

Les Piurans ont tenté d’obtenir un duel difficile contre les Catalans, mais ils n’ont pas réussi, malgré le désir qu’ils ont mis sur le terrain, même avec un homme de moins sur le terrain pendant une grande partie de l’engagement.

Athlétique Grau Il a ouvert le score par Jefferson Collazos, suscitant la joie de ses fans. Cependant, il n’a pas pu maintenir le résultat et a fini par abandonner, quelques minutes plus tard, le même match que Juan Portilla.

Reimond Manco était l’une des figures que les Piurans ont montrées dans cet engagement. Le «Rei» était déstabilisateur et favorisait certaines attaques de tout le nord du pays, mais ne pouvait pas changer l’histoire en sa faveur.

Alliance universitaire Il a démissionné de la possibilité d’assister à un tournoi international en 2021, malgré un début de saison important, dans lequel il a dirigé la Ligue 1 pendant plusieurs dates.

Athlétique Grau: Médine; Yglesias, Ávila, Céspedes, Rivas; Sánchez, Marcos, Takeuchi, Manco; Gonzales et Collazos

Alliance universitaire: Morales; Cánova, Cámara, Gamarra, Ramos; Mendoza, Vílchez; Gómez, Landauri, Rengifo et Pajoy

Les albos ont presque été condamnés à aller en deuxième division, mais ils ont réussi à revenir dans les derniers jours et sont sur le point d’atteindre l’objectif de permanence, bien que pour cela ils devront battre le rival en service et attendre d’autres résultats dans les matches d’Alianza Lima. , Cantolao et Carlos Stein.

Atlético Grau c. Alliance universitaire ils montreront leurs meilleures cartes pour remporter la victoire dans un match de pronostic réservé qui sera joué simultanément avec trois autres matchs. Pour cette raison, Depor, com vous en montrera une large couverture, dans laquelle vous trouverez les meilleurs jeux et minute par minute.

Les Nordistes viennent à ce duel après avoir battu le Deportivo Binacional 3-1 et atteint un point de permanence en Ligue 1, où Cantolao, Alianza Lima et Carlos Stein sont également dans le combat.

De la part de Alliance universitaireviens au match contre Athlétique Grau après avoir perdu 2-0 contre Cienciano et n’avoir pratiquement aucune option pour se battre pour la Copa Sudamericana.

Atlético Grau c. Alliance universitaire il peut être vu dans tout le pays grâce au signal DirecTV Sports. De plus, la transmission de cet important duel pour la Ligue 1 de football péruvienne sera également proposée via l’application DirecTV GO.

Mexique – 15h30 Pérou – 15h30 Équateur – 15h30 Colombie – 15h30 Bolivie – 16h30 Venezuela – 16h30 Chili – 17h30 Paraguay – 17h30 Argentine – 17h30 Uruguay – 17h30 pm Brésil – 17h30 Espagne – 22h30

