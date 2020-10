le L’Atlético de Madrid a déjà fermé le remplacement de Thomas Partey. Geoffrey kondogbia C’est lui qui a été choisi pour pourvoir le poste laissé vacant par le Ghanéen après qu’Arsenal ait payé les 50 millions d’euros de sa clause le dernier jour de marché. Bien que les colchoneros aient encore quelques jours (jusqu’au 5 novembre) pour signer un remplaçant, il ne sera pas nécessaire de se précipiter jusqu’à la dernière minute puisqu’ils sont enfin parvenus à un accord avec Valence.

le milieu de terrain de la surface qui était le favori de Simeone pour remplacer Thomas dès le départ. Les premiers jours, le nom Campagne retentit, mais le profil de Kondogbia ressemble plus au style de Thomas. Au début, Valence hésitait à négocier le départ d’un acteur clé pour Javi Gracia, malgré le fait que l’avant-dernier jour de marché, le joueur était à vendre et qu’un logement était recherché.

Finalement l’opération a été clôturée à un chiffre proche de 20 millions d’euros et ce dimanche devrait passer l’examen médical avec l’entité matelas. La vérité est que Kondogbia ne s’est pas entraîné avec Valence depuis longtemps en raison d’un certain inconfort au talon, plus ou moins depuis que l’intérêt de l’Atlético semblait reprendre ses services. Par ailleurs, le Français a accusé Anil Murthy, président de Valence, sur ses réseaux sociaux d’un message dans lequel il assurait qu ‘«après avoir détruit un projet ambitieux, il fallait tromper votre coach et enfin moi. Merci Anil Murthy ».

Kondogbia était très en colère contre les dirigeants et prétendait se sentir trompé. Depuis lors, un bras de fer a commencé entre le club et le joueur, Valence ne l’a pas laissé sortir et le joueur ne s’est pas entraîné. Javi Gracia a caché l’appel contre Getafe jusqu’à la dernière minute depuis que le joueur s’était exercé avec l’équipe lors de la dernière séance, bien que l’entraîneur ait insisté sur le fait qu’il ne savait pas ce qui allait arriver à l’avenir du footballeur.

Après l’accord entre les deux clubs Kondogbia portera le maillot de l’Atlético de MadridAlors que Valence se retrouve ainsi sans une autre de ses pièces clés après que des joueurs importants tels que Parejo, Coquelin ou Rodrigo soient partis cet été et que le club n’ait pas apporté de pièces détachées. En outre ches ne pourra pas signer de remplacement des Français pour le moment, ils devront attendre l’ouverture du marché d’hiver en janvier s’ils veulent amener quelqu’un.