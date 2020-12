ATTENTION, ALERTE SPOILER. Quatre ans après sa défaite face aux enfants d’Ymir sur Paradise Island, Marley a eu une autre guerre. Le monde avait non seulement découvert la chute de deux de ses titans changeants, mais aussi que ces créatures n’étaient pas invincibles. Cependant, Marley avait encore un moyen de répondre et même de riposter. Après tout, les Eldiens sont des pièces jetables pour cette nation qui est prête à tout pour préserver son hégémonie en “L’attaque des Titans“(” Shingeki no Kyojin “dans sa langue d’origine ou” Attack on the Titans “en espagnol).

La quatrième saison de l’anime basé sur le manga de Hajime Isayama est sortie dimanche 6 décembre en Amérique latine et en Espagne, au milieu de la bataille définitive entre Marley et les forces alliées du Moyen-Orient: la bataille de Fort Slava, où des centaines des Eldiens ont été rejetés sans aucune considération par leurs oppresseurs.

Pour gagner la guerre, Marley a dû s’emparer du fort et de ce sommet couler la flotte de l’alliance avec l’aide du Titan Beast, qu’ils réalisent après plusieurs sacrifices, principalement de la part des Eldiens qui sont obligés de servir un pays qui les déteste.

Bande-annonce de la fin de “Attack on Titan”

LA BATAILLE POUR SLAVA

En principe, l’un des candidats pour succéder à Reiner en tant que Titan blindé est en charge de détruire l’arme secrète de l’alliance contre les Titans, un train blindé qui tire des projectiles pouvant traverser le bouclier du Dreadnought. Son nom est Gabi et parmi les guerriers d’Eldia, elle est l’une des plus talentueuses et courageuses. Mais ce n’est pas le seul.

Avec elle se trouvent Udo, Zofia et Falco et les quatre sont prêts à porter l’avenir de leur peuple sur leurs épaules, bien que seule Gabi se démarque dans cette confrontation. Udo et Zofia peuvent à peine observer de leur tranchée ce qui se passe sur les lignes de front, tandis que Falco doit être secouru par Colt, son frère aîné et prochain héritier du Titan Beast.

Une fois que le train est détruit par l’engin de Gabi, l’armée libère les Titans de la mâchoire et du cargo avec les soldats eldiens qui tirent plus de peur que de balles. Bien sûr, beaucoup d’entre eux meurent, mais Marley peut ouvrir la voie à son attaque principale.

Une fois que les forces d’avant-garde ont été réduites, d’autres Eldiens sont largués d’un ballon dirigeable sur Slava, qui au cri de Zeke se transforment en Titans. Bien que la chute en tue la moitié, leur intervention suffit à réduire encore les forces de l’alliance. Puis c’est au tour de Reiner.

Le Titan blindé est revenu au combat dans “Attack on Titan” (Photo: MAPPA Studio)

Alors que l’alliance parvient à tuer les Titans avec leurs nouveaux projectiles, Reiner tombe en tant que Titan blindé et détruit toutes les dernières armes du fort, y compris un autre train blindé. C’est vrai, il n’est pas content de marcher à nouveau sur une forteresse. Il déteste les remparts après l’expérience du paradis. Mais son pouvoir suffit à éliminer tous les derniers vestiges de l’alliance, même s’il a perdu un bras dans le processus.

LE COUP DE GRÂCE

Zeke est toujours l’as de Marley dans sa manche (Photo: MAPPA Studio)

Contrôlé la forteresse, Zeke descend du ballon en tant que Titan Beast et répète les mêmes manœuvres qu’il a utilisées contre les enfants d’Ymir, en particulier à Shiganshina, bien que cette fois au lieu de pierres, il utilise les projectiles anti-Titan de l’ennemi pour éliminer sa flotte.

Les obus réduisent un à un les navires positionnés près de la côte, tout comme ils réduisaient autrefois les pierres à la Légion de reconnaissance. Cependant, certains d’entre eux tirent à temps contre le Beast Titan, au point que leur seul salut est l’intervention du Titan blindé, qui se tient devant eux pour encaisser tous les dégâts.

En fin de compte, l’état de Reiner semble délicat, mais Marley se retrouve avec la victoire et les forces alliées du Moyen-Orient n’ont d’autre choix que de se rendre et de faire la paix. Mais Marley ne peut pas rester les bras croisés. Le monde sera peut-être sur vous bientôt une fois de plus. Il a besoin du Titan fondateur… mais les Eldiens du Paradis ne sont pas immobiles. Dans la dernière scène, Jean peut être vu à Marley. La Légion de reconnaissance a infiltré le pays ennemi.