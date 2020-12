Le premier épisode de la dernière saison de “L’attaque des Titans»Se termine avec les habitants de Marley. célébrant la fin de la bataille, mais la guerre continue. Zeke et Braum savent tous deux que le seul espoir que Marley être couronnée comme nation suprême l’est si les soldats eldiens parviennent à contrôler tous les pouvoirs des Titans.

Le dernier épisode de “Shingeki no Kyojin“ se composera de juste 16 chapitres, qui sont six de moins que ceux de la troisième tranche, qui avait 22 chapitres. La première saison de l’anime consistait en 25 et le deuxième de seulement 12, donc les fans espèrent qu’il est divisé en deux parties pour avoir le fin du manga.

À son retour à la télévision, la série a également présenté nouveaux personnages à côté de ce conflit armé, citoyens d’Eldia qui font partie des troupes de Marley qui cherchent à obtenir le pouvoir des titans. Ils ont rêvé d’obtenir ces pouvoirs toute leur vie, et surtout Gabi Braun, une fille qui a joué un rôle crucial dans la dernière bataille vue sur le petit écran.

Maintenant lui deuxième épisode de la quatrième saison a montré des perspectives plus encourageantes pour tous, même si au fond tous les soldats savent que la guerre est sur le point de commencer. Avec des opinions partagées, les habitants de Marley discuter de la manière dont ils utiliseront le eldiens pour conquérir le Île Paradis et le monde entier.

QUE SE PASSE-T-IL DANS «ATTAQUE SUR TITAN» 4X02?

Zeke veut racheter ses erreurs passées (Photo: Crunchyroll)

Comme déjà mentionné ci-dessus, le deuxième chapitre de la saison 4 de “L’attaque des Titans»Commence par une rencontre entre le haut commandement de Marley ensemble à la soldats eldiens qui ont des pouvoirs de titan. La situation est compliquée, car malgré avoir gagné, le fait que l’ennemi a artillerie contre les titans ils compliquent la guerre.

Pour ça, Zeke demande la parole pour donner son idée: essayez de récupérer les autres pouvoirs de titan qui sont dans le Île Paradis et affronter ainsi le monde entier avec eux. Les patrons l’interrogent, car c’était leur erreur de quatre ans n’ayant pas récupéré ces pouvoirs, et comme il n’a un an de vie, cela pourrait être son geste désespéré pour retrouver son honneur.

Falco dit à Reiner qu’il obtiendrait le pouvoir du Titan blindé pour sauver Gabi (Photo: Crunchyroll)

Zeke Il admet qu’il en est ainsi, que ce devrait être lui qui récupère l’île à cause de ce qui est arrivé à son père Grisha Jaeger, qui lui a donné le pouvoir de Attaquer Titan et le Fondateur de Titan à son autre fils Eren. La réunion se termine et Zeke va avec poulain pour parler de ce qui s’est passé, mais un président les interrompt.

Sur le chemin du retour vers Libérien, la ville principale des Eldiens, Gabi est applaudi par poulain qui explique à chacun ses actions pendant la bataille, économisant plus de 800 soldats là présent. Ivre et euphorique tout le monde célèbre pendant que Braum planifier ça Falco obtenir le pouvoir de Titan blindé sauver Gabi de ce destin cruel.

Guerriers eldiens atteints du SSPT (Photo: Crunchyroll)

En arrivant dans la ville, tous les soldats reviennent voir leurs proches et se reposent pour le moment à l’intérieur de leurs maisons. Avant de partir, Falco voir un groupe souffrant de Stress post traumatique, ils doivent donc passer par un processus de réhabilitation avant de retourner dans leurs familles.

Reiner et Gabi ils racontent comment c’était lors de la dernière bataille et Reiner Il leur raconte ce qui s’est passé 5 ans dans la Île Paradis. Reiner Il admet que pour lui ces jours étaient un enfer complet, classant chacun des soldats comme des démons. La mère de Reiner raconte Gabi quel est le devoir de eldiens vaincre tous ces «démons».

Reiner raconte à sa famille à quel point il était difficile d’aller à Paradise Island (Photo: Crunchyroll)

Tous les eldiens avec un pouvoir titan, ils rassemblent et Zeke il leur dit oui Marley continue de perdre dans la guerre, Les Eldiens ne seront plus protégés. Votre seule option est de conquérir le Île Paradis, obtenez la puissance de Fondateur de Titan et laisse la famille Taybar, qui ont le pouvoir de Marteau Titan, comptez les atrocités des occupants de l’île.

Il est révélé que l’ensemble du plan est entendu “ en secret ” par le Commandants Marley, mais personne ne dit rien d’autre et ils partent. La dernière image du chapitre regarde Gabi s’entraîner dur avec Reiner la regardant, pensant qu’elle devrait retourner sur l’île où ils sont Eren et ses amis.

La famille Tybur sera vitale pour la victoire de Marley (Photo: Crunchyroll)

