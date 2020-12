Les fans de “Shingeki no Kyojin“, Aussi connu comme “L’attaque des Titans“Ou”Attaquer les titans», Ils ont vu avec joie que leur anime préféré revenait au petit écran grâce à Crunchyroll. Dans ce cas, l’histoire d’Eren et de ses amis prend du recul pour aller à l’autre bout de la mer et voir ce qui arrive à l’autre partie du monde.

Après quatre ans de combats, Marley a remporté la guerre lors de la première du quatrième et la saison dernière de la série. Même s’il semblait que les alliés les avaient acculés et même possédés une arme capable de tuer des titans, la détermination de Gabi et le plan Zeke aidé à remporter la victoire.

Pour le deuxième épisode, les grands cuivres de Marley ensemble à la eldiens Ceux qui avaient des pouvoirs de Titan avaient des idées différentes sur ce qu’il fallait faire ensuite. Alors que certains ont pensé qu’il était préférable de se concentrer sur la fabrication d’armes similaires à vos ennemis pour vaincre les Titans, Zeke et la société voulait à tout prix récupérer les autres pouvoirs de titan dans le Île Paradis.

Le troisième chapitre de la quatrième saison de “Shingeki no Kyojin«Il y aura aussi des nuances de conflit, bien que tout indique que ce sera quelque chose de plus interne qu’une lutte entre nations. ¿Que se passera-t-il dans l’épisode et comment le regarder? Ici, nous vous donnons toutes les informations sur cet épisode.

COMMENT ET QUELLE HEURE POUR VOIR «SHINGEKI NO KYOJIN» 4×02

Le TROISIÈME épisode de la quatrième et dernière saison de “Shingeki no Kyojin“Sera publié le Lundi 21 décembre dans Japon pour NHK, à 12 h 10 (heure locale). Mais Amérique latine peut être vu du Dimanche 20 décembre à travers de Crunchyroll en raison du décalage horaire entre les pays.

Funimation, qui n’est actuellement disponible que dans la région à Mexique, Il diffuse également les épisodes exclusivement sur sa plate-forme avec doublage en espagnol latin, de sorte que le calendrier est le même que celui mentionné précédemment.

PROGRAMME «SHINGEKI NO KYOJIN» PAR PAYS

Kenny apparaîtra dans le troisième épisode de la quatrième saison de “Shingeki no Kyojin” (Photo: Crunchyroll)

Par pays, le nouvel épisode de la quatrième saison de “Shingeki no Kyojin“Sera disponible aux heures suivantes:

Japon: 12h10 par NHK Mexico: 14h45 par Crunchyroll et Funimation Pérou et Colombie: 15h45 par Crunchyroll Argentine et Chili: 17h45 par Crunchyroll Espagne: 17h00 par Selecta Vision États-Unis: 15h45 par Funimation

QUE SE PASSE-T-IL DANS «SHINGEKI NO KYOJIN» 4X03?

AoT Épisode 3 [The Door of Hope] Résumé: pic.twitter.com/sDdHm6uDJ8 – SPY – BLACK CLOVER -☘️ (@Spytrue) 8 décembre 2020

L’utilisateur de Twitter Spytrue a partagé le résumé traduit du saison 4, épisode 3 de “L’attaque des Titans“, Avec le titre officiel qui serait”La porte de l’espoir». Dans l’épisode, Reiner retrouve sa mère après la guerre contre Forces alliées du Moyen-Orient.

Reiner se souvient de son enfance où il souhaitait devenir guerrier et obtenir le titre honorifique de Marley. Dans le passé, il croyait que gagner les pouvoirs du Titan ferait de lui un héros, mais la réalité était bien plus cruelle qu’il ne le pensait lorsqu’il se rendait au Île Paradis:

“Shingeki no Kyojin” saison 4 épisode 3 (Photo: Crunchyroll)

«À la maison, le guerrier Reiner Braun retrouve sa mère. Cette nuit-là, il se souvient des jours de son enfance où il aspirait à devenir guerrier. Fils d’une mère eldienne, le rêve de Reiner est de gagner un titre honorifique de Marley avec sa mère et de vivre avec son père séparé. Il croit que s’il hérite du pouvoir des Titans et devient un héros pour sauver le monde, son souhait se réalisera… ».

Malheureusement pour Reiner, Ces quatre dernières années ont été terribles pour lui et les citoyens de Le jour. En tant que soldats de Marley, les Eldiens ne peuvent faire plus qu’obéir à leurs supérieurs et essayer de les conduire à la victoire au prix de leur vie. Que se passera-t-il plus tard? Nous saurons avec la première de épisode.

