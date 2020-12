“L’attaque des Titans«Est toujours à Marley, se rapprochant de plus en plus de l’explosion de guerre ultime. En fait, Eren est réapparu à la fin du troisième chapitre de cette quatrième saison, bien qu’après que l’histoire ait été racontée, y compris les circonstances de son choix en tant que Titan blindé.

Après quatre ans de ce qui s’est passé dans le Île Paradis, la série se concentre désormais sur la ville de Marley. Même s’il semblait que les alliés les avaient acculés et même possédés une arme capable de tuer des titans, la détermination de Gabi et le plan Zeke aidé à remporter la victoire.

Dans le Chapitre deux une célébration a été organisée pour avoir gagné la guerre, les soldats rentrant chez eux et les nouveaux protagonistes partageant un peu plus leur vie. Cependant, il était clair que les conflits allaient commencer, en particulier à cause des plans du commandement supérieur pour attaquer le Île Paradis.

Ce à quoi personne ne s’attendait, c’était que Eren et leurs amis étaient plus proches qu’ils ne le pensent. Ici, nous allons vous dire un petit résumé de ce qui s’est passé dans le troisième chapitre de la quatrième saison de “L’attaque des Titans»Et ce que cela signifie pour l’avenir de la série.

QUE SE PASSE-T-IL DANS «ATTAQUE SUR TITAN» 4X03?

Reiner découvre qu’il n’allait pas être le Titan blindé (Photo: Crunchyroll)

Comme déjà mentionné ci-dessus, l’épisode commence par Reiner comme un enfant avec un visage choqué sur son lit. À sa droite, sa mère tente de le réconforter, mais ne fait qu’alimenter son désir de devenir un soldat de Marley parce que leur père les a abandonnés quand il a découvert qu’ils étaient tous les deux eldiens.

Les images du dur entraînement de Reiner ils se présentent le plus tôt possible et se montrent même comme les autres enfants eldiens qui se battaient pour obtenir les pouvoirs des Titans se moquaient de lui parce qu’ils croyaient qu’il n’avait pas les aptitudes à exercer un pouvoir tyrannique. Seul Bertholdt lou aidé et Annie il était indifférent à son énorme désir de devenir un soldat avec cette capacité.

Reiner a été dénigré par d’autres soldats en herbe (Photo: Crunchyroll)

Au final, contre toute attente, Reiner est sélectionné pour porter la puissance de Titan blindé et est envoyé avec Bertholdt, Annie et Marcel infiltrer le Île Paradis pour retrouver le pouvoir de Fondateur de Titan. Voici une rencontre entre Reiner et son père supposé, qui nie toute relation avec lui.

Sur le chemin de votre destination Marcel il demande pardon, avouant qu’il a mal parlé de son frère pour que Reiner être choisi comme porteur de la Titan blindé, et ainsi assurer la survie du membre de votre famille au-delà de 13 ans. Être en état de choc, Reiner est attaqué par un titan et Marcel le sauve.

Reiner surpris parce que son partenaire a été mangé (Photo: Crunchyroll)

Cette situation est la même que celle observée lorsque Ymir il se souvenait de ses origines. Elle avait été transformée en un Titan et condamné à errer éternellement terre, mais juste à l’endroit où le trois eldiens ils s’étaient arrêtés pour se reposer, elle était restée endormie en attendant sa mort. Malheureusement pour Marcel, elle se réveille et le mange, héritant ainsi du pouvoir de Titan Jaw.

Bertholdt, Annie et Reiner ils courent, seulement pour avoir un combat interne qui se termine par Reiner immobiliser Annie. Ils poursuivent leur plan, ils détruisent le premier mur du Île Paradis et ils s’infiltrent avec Eren et les autres enfants appartiendraient aux guerriers qui protégeraient les autres villes.

Reiner était sur le point de se suicider (Photo: Crunchyroll)

Cinq ans passent à être formés et dans cette période de temps ce qui a été vu dans les saisons précédentes de “Shingeki no Kyojin». Revenir au présent Reiner veut se suicider, mais écoute Falco se plaindre l’arrête, mentionnant qu’il a encore beaucoup de travail à faire avec l’avenir Guerriers eldiens.

À la fin de l’épisode, Falco passe près du Hôpital de la ville, où il reconnaît l’homme aux cheveux longs qui a contribué à Épisode 2. Il l’appelle et ils commencent à parler des conséquences du conflit. Le garçon remarque quelque chose d’étrange dans sa voix, mais comme il n’a jamais vu cet homme auparavant, il ne sait pas ce que signifient ses mots. Les téléspectateurs reçoivent ensuite un gros plan de son visage et il est révélé qu’il s’agit d’Eren Jaeger.

Eren Jaeger dans la quatrième saison de “Attack on TItan” (Photo: Crunchyroll)

