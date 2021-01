Mis à jour le 13/01/2021 16h24

Dans le cinquième épisode de la quatrième et dernière saison de “Shingeki no KyojinAlors qu’Eren et Reiner se font face, Pieck et Porco Galliard sont escortés par un mystérieux guerrier, qui leur tend un piège et les enferme dans un endroit où ils ne peuvent pas se transformer en Titans. Mais qui est vraiment ce garde? Les fans ont déjà une théorie.

Le garde, qui se caractérise par sa taille, ses cheveux blonds et sa barbe, sépare Pieck et Galliard de Zeke. Alors qu’il conduit Pieck et Galliard au puits, Pieck commente: «J’ai l’impression de vous avoir déjà vu quelque part. D’où viens tu?”

«À l’ouest par Lakua, mais ils m’ont appelé ici. Je ne suis pas venu discuter avec les Eldiens », répond le mystérieux homme. Après avoir été attrapé, Galliard se demande: “Pourquoi ce soldat maigre a-t-il fait ça?” Pieck répond: “Je ne sais pas, mais j’ai l’impression de les avoir déjà vus.”

Pieck et Galliard ont été attrapés par un mystérieux garde (Photo: Mappa Studio)

LE GARDE EST-IL VRAIMENT ARMIN?

La plupart des fans pensent que le garde qui a enfermé Pieck et Galliard est Armin. Bien que le meilleur ami d’Eren n’ait jamais été très grand, il a peut-être grandi au cours des quatre années écoulées depuis la fin de la troisième saison de “L’attaque des Titans».

Pour certains fans de la série, être l’hôte du Colossal Titan pourrait expliquer la croissance accélérée d’Armin, puisque Bertholdt était plus grand que ses autres compagnons.

D’un autre côté, d’où Pieck connaît-il Armin? Un fan de “Shingeki no KyojinIl suggéra que Pieck avait peut-être vu l’ami blond d’Eren et de Mikasa lorsqu’il explorait Shiganshina en tant que Titan Freighter.

Pieck a dit au mystérieux guerrier qu’il “aimait un peu sa barbe” (Photo: MAPPA Studio)