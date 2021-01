FAIS ATTENTION! SPOILERS PLUS TARD. Le cinquième épisode de la dernière saison de “Shingeki no Kyojin«A été le plus explosif jusqu’à présent. Ce n’est pas seulement parce que l’attaque Titan d’Eren explose derrière un Willy Tybur surpris dans “Déclaration de guerre», Mais à cause de l’histoire qu’il a racontée avant de mourir.

Le plus drôle, c’est que la préparation de ce moment culminant est tout aussi surprenante pour les spectateurs que pour la foule qui a écouté la représentation de Tybur. Rassemblé dans Liberio, la cité des eldiens à l’intérieur Marley, il leur a révélé la véritable histoire de l’humanité et la fin du Guerre des titans.

Depuis plus de cent ans, les habitants de Marley ils avaient pensé que le héros Helos À côté de la famille Tybur ils ont forcé le Roi Fritz se réfugier dans Île Paradis, prenant le contrôle de certains des Titans dans le processus et mettant fin à leur conflit interne sur les pouvoirs du Titanic.

Cependant, la réalité était différente, car Helos n’a jamais existé et le monde a connu une fausse histoire conçue par le Famille Tybur, il Roi Fritz et les dirigeants de l’époque Marley. Quelle est cette histoire et que s’est-il passé exactement? Ici, nous vous racontons la véritable histoire de Roi Fritz et du eldiens.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE KARL FRITZ, LE ROI QUI A CRÉÉ LES MURS DANS «SHINGEKI NO KYOJIN»

Willy Tybur se prépare pour un discours qui va tout changer (Photo: Studio Mappa)

Tout d’abord, l’histoire de la famille fritz est plus vaste que ce qui sera présenté ici, mais cette information n’a pas encore atteint la série télévisée de “Shingeki no Kyojin». Par conséquent, seules les informations que vous avez fournies seront prises Willy Tybur alors que j’étais sur la scène principale au-dessus du Guerre des titans et le King Fritz.

Apparemment, les Eldiens avaient en quelque sorte acquis neuf pouvoirs titanesques, ayant la capacité de se transformer à volonté en ces êtres gigantesques avec capacités spéciales. Cela a conduit à un guerre civile, tout cela parce que certains groupes voulaient prendre le contrôle total des titans et ainsi régner sur le monde.

La Guerre des titans a duré environ 1700 ans, et quand Karl Fritz a été couronné le Roi 145 de l’Empire Eldien, il a décidé de tout changer. À l’époque, huit clans différents se battaient pour le contrôle des Titans, et le Roi utilisé la puissance de Fondateur de Titan pour garder un équilibre.

Willy Tybur révèle l’histoire vraie du roi Fritz (Photo: Studio Mappa)

Il était censé Roi intercéda entre les clans pour que le les eldiens ne finissent pas par s’éteindre mais, fatigué du conflit, le Roi Fritz conspiré avec le famille Tybur de sorte que la Empire tomber. Il Roi Fritz a emmené tous les citoyens qui baisent au Île Paradis, tandis que sur le territoire le Tybur répandre la rumeur du héros de Marley: Helos.

Les Tybur puis ils ont rejoint la nation de Marley, un peuple touché par les conflits du eldiens, et finalement ils ont obtenu le pouvoir de certains Titans et subjuguent tous les membres de Le jour. Au pair, Karl Fritz utilisé la puissance de Fondateur de Titan pour créer les murs en Titans colossaux: Maria, Rose et Sina.

La famille Tybur, possesseurs du Titan Warhammer, a fait alliance avec le roi Fritz (Photo: Studio Mappa)

Après avoir assuré sa sécurité, il a recommencé à utiliser le pouvoir d’effacer les souvenirs de tous les villageois sur le monde extérieur, leur faisant croire que les Titans étaient des monstres qui avaient exterminé toute l’humanité, qu’ils étaient seuls en vie et que, évidemment, il n’y avait pas pas de pouvoir ressemblant à devenir un titan.

Certaines familles étaient immunisées contre ce pouvoir, alors on leur proposait des postes dans la noblesse tant qu’elles ne révélaient pas la vérité au monde. Les familles aiment Ackerman ils sont aussi devenus Les protecteurs du roi, mais finalement le Gouvernement royal les identifie davantage comme une menace et a décidé de les exterminer.

Le roi Fritz a des millions de titans colossaux qui peuvent détruire le monde (Photo: Studio Mappa)

Finalement, le Roi Fritz A créé un promesse trans-commémorative afin que les héritiers du pouvoir de la Fondateur de Titan ils ne se réveilleront pas millions de titans colossaux des murs et utilisez ce pouvoir pour mettre fin à l’humanité. La promesse était de suivre les pensées du Roi contre les conflits, ne pas utiliser le pouvoir et assurer la paix, encore la ville d’Eldia doit être détruite.

Ceci explique qu’aucun héritier du pouvoir de la Fondateur de Titan il a utilisé son pouvoir pour le conflit. Cependant, Eren a hérité de ce pouvoir et, comme il n’a pas de sang royal, la promesse n’a eu aucun effet sur lui. Cette révélation a été utilisée par Willy Tybur pour convaincre le monde de déclarer la guerre au Île Paradis, mais ce à quoi personne ne s’attendait, c’est que Eren et les autres guerriers de la Île ils étaient déjà parmi eux pour lancer la première offensive.

Eren Jaeger sous sa forme Attack Titan (Photo: Studio Mappa)