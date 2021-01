Avec des épisodes hebdomadaires de sa quatrième et dernière saison à diffuser, “Shingeki no Kyojin«Attire l’attention des fans du monde entier. À la fin de la saison 3, le ànime il a été ouvert pour révéler une vue plus large de l’histoire de votre monde, y compris le fait caché qu’il existe un lien très important entre la race eldienne et les Titans.

Mais après trois saisons complètes, le anime vous êtes maintenant prêt à découvrir le histoire vraie derrière l’origine des titans et sa relation avec les citoyens du Île Paradis. La saison 4 explore cette relation plus en détail et a conduit l’anime à sa conclusion, mettant fin à près de sept ans du mystère des pouvoirs titanesques.

Le dernier épisode 5 de la saison 4 de “Shingeki no Kyojin“A donné la bonne réponse à une question que les fans recherchent depuis longtemps: comment était le Île Paradis? Quelle est la particularité de ses habitants? Pourquoi le monde extérieur veut-il détruire tous ses habitants?

Tout cela a été révélé lors du grand discours de Willy Tybur dans “Déclaration de guerre“, Montrant la véritable histoire de la raison pour laquelle les Titans n’ont pas encore fini le monde et pourquoi le Île Paradis Il est un si grand ennemi de l’humanité. Fais attention! Il y aura des spoilers plus tard.

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE L’ÎLE DE PARADIS

Le roi Fritz est celui qui a vraiment mis fin à la guerre eldienne (Photo: Studio Mappa)

Comme rappelé, les Eldiens avaient en quelque sorte acquis neuf pouvoirs titanesques, ayant la capacité de se transformer à volonté en ces êtres gigantesques avec capacités spéciales. Cela a conduit à un guerre civile, tout cela parce que certains groupes voulaient prendre le contrôle total des titans et ainsi régner sur le monde.

La Guerre des titans a duré environ 1700 ans, et quand Karl Fritz a été couronné le Roi 145 de l’Empire Eldien, il a décidé de tout changer. À l’époque, huit clans différents se battaient pour le contrôle des Titans, et le Roi utilisé la puissance de Fondateur de Titan pour garder un équilibre.

Cependant, fatigué du conflit, il décida de s’enfuir avec la puissance du Fondateur de Titan vers une île voisine: le Île Paradis. Il a conspiré aux côtés du famille Tybur pouvoir s’échapper et laisser la guerre entre les mains du destin. Le plan était simple: alors que le Tybur et ses alliés ont conquis Le jour, la plupart de ses citoyens ont fui avec le Roi Fritz aile Île Paradis.

La famille Tybur, possesseurs du Titan Warhammer, a fait alliance avec le roi Fritz (Photo: Studio Mappa)

Les Tybur ils se sont alliés avec Marley, une nation frappée par eldiens, et ils ont attendu qu’ils s’affaiblissent pour obtenir les pouvoirs les plus titanesques pour leurs rangs. Pour sa part, Roi Fritz guidé tous les habitants de sa ville qui voulaient s’évader vers le Île Paradis, utilisant son pouvoir pour les protéger.

Karl Fritz utilisé la puissance de Fondateur de Titan pour créer les murs en Titans colossaux: Maria, Rose et Sina, des murs qui empêcheraient toute tentative de l’extérieur de les conquérir. Puis il a utilisé à nouveau le pouvoir d’effacer les souvenirs de tous les villageois sur le monde extérieur, leur faisant croire que les Titans étaient des monstres qui avaient exterminé toute l’humanité.

En outre, le roi Fritz a créé un promesse trans-commémorative afin que les héritiers du pouvoir de la Fondateur de Titan ils ne se réveilleront pas millions de titans colossaux des murs et utilisez ce pouvoir pour mettre fin à l’humanité. La promesse était de suivre les pensées du Roi contre les conflits, ne pas utiliser le pouvoir et assurer la paix, encore la ville d’Eldia doit être détruite.

Le roi Fritz a des millions de titans colossaux qui peuvent détruire le monde (Photo: Studio Mappa)

Pour cette raison non héritier du pouvoir titanesque pourrait faire n’importe quoi quand Reiner, Bertholdt et Annie ils ont attaqué le premier mur. Pendant de nombreuses années Marley avait essayé de trouver un moyen d’obtenir la puissance du Fondateur de Titan, mais ils ne pouvaient penser à rien de mieux que d’envoyer quatre soldats eldiens avec les pouvoirs de Jaw, le colossal, la femelle et le cuirassé.

Comme déjà vu dans le programme, ce plan a échoué. Dans le reste du monde, Marley et les autres nations ils traitaient les eldiens pire que les esclaves, et seulement Marley il avait une ville pour eux en échange du serment d’allégeance aux puissances titanesques. Ceux qui ont désobéi aux règles ont été envoyés “Au paradis», Ce qui signifiait être transformé en titans purs sur Paradise Island pour qu’ils errent sans but dans ces terres.

Maintenant avec le Guerre déclaré à la Île Paradis et Eren en possession de Fondateur de Titan, rien de plus qu’une connexion avec quelqu’un de sang royal Cela l’empêche d’activer les remparts et de faire venir les millions de titans colossaux de l’autre côté de la mer. Qu’arrivera-t-il enfin à ses habitants? Les lecteurs de manga le savent très bien.

Eren se transforme en Attack Titan juste à la fin du discours de Tybur (Photo: Studio Mappa)