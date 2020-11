▲ Match aller entre Pumas et Pachuca vers les demi-finales du tournoi Guardianes de la Liga Mx. Photo Twitter de Pumas

De la rédaction

Journal La Jornada

Vendredi 27 novembre 2020, p. a43

Les Pumas de l’UNAM ont affirmé leur statut de favoris et ont pris les devants 1-0 contre Pachuca au match aller vers les demi-finales du tournoi des Guardianes de Liga Mx.

Inspiré du numéro 10 de son maillot, Favio Álvarez a ouvert le score pour les Pumas. Aidé de Juan Pablo Vigón, l’attaquant argentin a lancé une puissante frappe du pied droit depuis l’extérieur de la surface vers l’aile gauche du but, ce qui était impossible pour Óscar Ustari.

Álvarez a célébré en enlevant son maillot et l’a offert d’un geste vers le ciel en l’honneur de Maradona, qui, comme dans tous les matches de championnat, s’est souvenue avec une minute de silence, avant le match au domicile des Tuzos, qui avait des fans. invités dans une série de loges au stade Hidalgo.

Avec la vitesse affichée par les deux équipes, la première mi-temps s’est développée avec un bon rythme et des combats intenses au milieu de terrain.

Les Auriazules, formellement dirigés depuis peu avant la ligue par l’Argentin Andrés Lillini, ont dominé l’attaque, bien qu’ils aient raté les attaques.

Carlos González a tenté quelques tirs qui ont été rejetés, à 10 et 33 minutes. Alan Mozo n’a pas non plus eu de chance avec une passe en profondeur à Facundo Waller qui était en position de hors-jeu, à 34 ans, et trois minutes plus tard, Alejandro Mayorga a également perdu un autre ballon du côté droit du but.

Pour les Tuzos, Érick Sánchez avait tenté de répondre au premier but; Il a capturé une passe précise d’Ismael Sosa, mais a raté un tir avec sa droite de l’extérieur de la zone que Julio González, qui vit sa première ligue en tant que gardien partant, a contrôlé dans le temps. Plus tard, Sánchez lui-même a raté quelques autres arrivées.

Face à la pression, le penalty est venu, commis par Vigón au moment où l’attaquant de tuzo s’approchait du score. Confié à la mission de match nul avant la pause (45 + 1), Víctor Guzmán a tiré très près du poteau gauche, mais s’est légèrement écarté du but.

La frustration a augmenté pour l’équipe dirigée par l’Uruguayen Paulo Pezzolano, lorsque Guzmán lui-même a tenté une autre passe de l’extérieur de la surface, mais Felipe Pardo était en position de hors-jeu avant le coup de sifflet pour la pause.

L’intensité a également augmenté en seconde période, mais ni Guzmán, Óscar Murillo ou Felipe Pardo n’ont pu le spécifier pour les Tuzos, ni Carlos González, Juan Iturbe ou Álvarez lui-même pour la visite, qui a pris l’avantage à la maison pour le match de de retour, dimanche à l’Université olympique.