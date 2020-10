À la date 1 du Coupe de la Ligue professionnelle, Gymnastique a eu une excellente performance et a battu 3-0 Patronage à travers la zone 6. Johan Carbonero, Maximiliano Coronel et Eric Ramírez ont marqué les buts. Diego Maradona Il a eu 60 ans et a été honoré dans le précédent.

El Lobo a fait la différence avec une victoire dans le match qui s’est disputé ce vendredi dans la forêt. Les buts de l’équipe locale ont été inscrits par Johan Carbonero (40 ‘1T), Maximiliano Coronel (11’ 2T) et Eric Ramírez (46 ‘2T).

La figure de la réunion était Maximiliano Coronel. Le défenseur de Gymnastique c’était important car il a marqué 1 but et dégagé 3 balles dangereuses. Víctor Hugo Ayala a également joué un rôle clé dans la forêt. Le milieu de terrain de gymnastique s’est démarqué contre Patronato en donnant 23 passes correctes et en donnant 5 coups de pied au but.

L’entraîneur de Gymnastique, Diego Maradona, il a organisé une formation 4-5-1 sur le terrain avec Jorge Broun dans le but; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Maximiliano Coronel et Matías Melluso sur la ligne défensive; Harrinson Mancilla, Víctor Hugo Ayala, Johan Carbonero, Matías Pérez García et Matías García au milieu; et Nicolás Contín dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Gustavo Alvarez ils ont planté avec une stratégie 4-3-3 avec Daniel Sappa sous les trois couleurs; Cristian Chimino, Leandro Marín, Dylan Gissi, Oliver Benítez en défense; Dardo Miloc, Damián Lemos et Jorge Ortiz au milieu de terrain; et Gabriel Compagnucci, Germán Rivero et Lautaro Comas à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Diego Abal. Gymnastique recevra Vélez le lendemain, tandis que Patronage recevra Huracán au stade Presbítero Bartolomé Grella.