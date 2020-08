L’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a célébré un but dans le Community Shield contre Liverpool en prenant la pose de Wakanda Forever.

Le leader gabonais avait déjà grillé une frappe contre Rennes en Ligue Europa en tirant sur le masque du super-héros et en se faisant passer pour sa position.

“J’avais besoin d’un masque qui me représenterait”, a-t-il déclaré à BT Sport dans la foulée. “C’est une Panthère Noire et en Afrique au Gabon, nous appelons l’équipe nationale la Panthère du Gabon. Elle me représente.”

Aubameyang rendait hommage à l’acteur Chadwick Boseman, qui a perdu la vie des suites d’un cancer du côlon le 28 août. Boseman, qui avait gardé secret son combat contre la maladie pendant quatre ans, avait été acclamé pour son interprétation de personnages noirs forts sur le film, y compris le grand joueur de baseball Jackie Robinson dans “42” et le musicien James Brown dans “Get on Up”.

Cependant, c’est pour son rôle de star titulaire de Black Panther de Marvel que l’on se souviendra le plus de lui dans un film considéré comme une étape culturelle en raison de sa distribution et de son réalisateur à prédominance noire.

“Véritable combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous en êtes venus à aimer”, a déclaré sa famille dans un communiqué. “De Marshall à Da 5 Bloods, en passant par Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres – tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther.”

Ayant touché la vie de la génération actuelle de stars, beaucoup ont rendu hommage à l’impact qu’il a eu sur leur vie via les réseaux sociaux, Aubameyang changeant d’avatar en hommage à la star tandis qu’Arsenal offrait un message de condoléances.

«Repose en paix, Chadwick Boseman. Une inspiration dont l’impact va bien au-delà du cinéma. Votre héritage vivra », a écrit le club londonien, ainsi que« #WakandaForever »en référence à la terre fictive sur laquelle régnait Black Panther et qui a évolué depuis l’annonce du décès de Boseman.